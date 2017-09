A repülés – akárcsak hosszabb busz, autó vagy vonatút - jelentősen megnöveli a trombózis kialakulásának kockázatát az arra hajlamosaknál, ezért olykor előfordulhat, hogy a nyaralás tragédiába, kórházi tartózkodásba torkollik. Amennyiben az életveszély elhárult, úgy a betegnek a jövőben több tényezőre is kiemelt figyelmet kell fordítania.

Vizsgáltassa ki magát

Az ún. utazási trombózisok kapcsán igen gyakran derül ki a tromboemboliára pozitív családi anamnézis (több felmenőnek volt már ilyen esemény az életében). A trombózis ritkán van „csak úgy" önmagában, ajánlatos kivizsgálni az esetleges örökletes tényezők meglétét, valamint olyan betegségeket is, amik trombózissal gyakran fordulnak elő, vagy éppen trombózist okoznak: ilyenek a rejtett daganatok, a gyulladásos bélbetegségek, egyes anyagcsere betegségek, nephrosis szindróma stb. – hívja fel a figyelmet Prof. Blaskó György, a Trombózisközpont véralvadási specialistája.

Megfelelő véralvadásgátló terápia

A trombózis kezelése két fő részre oszlik:

az első az akut terápia, mely az életveszély elhárítására szolgál kórházi körülmények között,

a másik az utána kezdődő, tartósabb – akár élethosszig tartó - kezelés, mely a PTS (poszttrombotikus szindróma), valamint egy újabb trombózis megelőzésére szolgál.

Hogy kinek milyen véralvadásgátlóra van szüksége és meddig, azt a szakorvos dönti el, előzetes állapotfelmérés és rizikóbecslés alapján. Az antikoagulánsoknak több fajtájuk is ismert, és hogy melyik is javasolt, ahhoz figyelembe veszik többek között az életvitelt, a kort, a trombózis típusát, kialakulásának helyét, egyéb betegségeket. Fontos, hogy a tökéletes kezeléshez alaposan meg kell beszélni az életmódot, a sportolást, valamint a táplálkozást is! Természetesen az idő folyamán lehetőség van - illetve olykor javasolt is - más véralvadásgátlóra való áttérés, természetesen előzetes egyeztetés után.

Állapotok, melyek esetén fontos az orvossal való egyeztetés

Amennyiben valakinél előfordult már trombózis, vagy ha véralvadásgátlót szed, akkor ügyelni kell arra, hogy vannak olyan állapotok és események, amikor a terápia módosítására van szükség. Ekkor mihamarabb fel kell kezelni a kezelőorvost, aki megfelelő utasításokkal látja el a beteget.

Családtervezés, műtétek, hosszabb utak, fekvőgipsz viselése, egyes gyógyszerek fogyasztása, bizonyos betegségek fellépése (pl. vesebetegség), vérzékenységre utaló jelek, mind olyan tényezők, melyek az addig alkalmazott terápia módosítását tehetik szükségessé. Éppen ezért, ilyenkor mindig konzultáljon orvosával, hiszen változtatások nélkül komoly problémák adódhatnak - figyelmeztet prof. Blaskó György.

Figyeljen az egyenlete K-vitamin bevitelre és a gyógyszerkölcsönhatásokra!

Amennyiben valaki régebbi típusú véralvadásgátlót alkalmaz (kumarin-származékok), akkor ügyelni kell a K-vitamin megfelelő bevitelére és egyenletes napi elosztására.

A K-vitamin fontos szerepet tölt be a véralvadási folyamatokban, ezért antikoaguláns terápia esetén fontos odafigyelni annak mértékletes fogyasztására és arra, hogy minden nap közel azonos mennyiséget egyen belőle! Ha így történik, akkor kényelmesen be lehet állítani a terápiás dózist. Oda kell figyelni az esetleges gyógyszerkölcsönhatásokra is - figyelmeztet a szakember.

Az új típusú, NOAC szereknél diétát nem kell tartani!

Rendszeresen mozogjon

A legfrissebb tanulmányok szerint a trombózis/PTS megelőzésében nagy szerepe van a rendszeres, könnyed testmozgásnak. Azt a kezelőorvossal kell egyeztetni, hogy mikor szabad elkezdeni az edzést a trombózis után. Ezen kívül fontos odafigyelni arra, hogy ne terhelje túlságosan a trombózisos tagját, valamint kerülni kell a sérülésveszélyes sportokat!

Ellenőriztesse rendszeresen az INR szintjét

A NOAC készítmények kivételével a kumarin származékokat szedőknél fontos, hogy a beteg rendszeresen ellenőriztesse INR szintjét, melynek a legtöbb esetben 2-3 között kell lenni (INR 4-ig azért nem kell pánikba esni). Ezen tartományon kívül a vérzékenység/véralvadás egyensúlya felborul és vérzéses állapotok vagy újabb trombózis, illetve PTS alakulhat ki.

Amennyiben a beteg életének kevesebb mint 80 százalékát élte le INR 2-3 között, a PTS kialakulására nagyobb az esély - figyelmeztet prof. Blaskó György.

Változtasson életmódján

A megfelelő életmód sokat számít egy újabb trombózis megelőzése szempontjából - így fontos a megfelelő táplálkozás, testmozgás, a túlsúly leadása, dohányzás abbahagyása, valamint a bőséges folyadékfogyasztás. Mindezeken kívül fontos odafigyelni arra, hogy ne tartózkodjon sokat a napon, ne mártózzon meg melegebb termálvízben, valamint meghatározott ideig viseljen kompressziós harisnyát, mely nem csak az ödémát és a fájdalmat csillapítja, de megakadályozza a vér pangását a vénákban.