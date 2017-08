Befejeződött a FINA 2017-es Elit és a Masters Vizes Világbajnokság, ennek apropóján hívja fel a figyelmet a Magyar Kardiológusok Társasága arra, hogy ugyan az idősebb korosztály számára is fontos a sport, viszont az sokkal nagyobb körültekintést és egészségügyi kontrollt igényel. Éltesebb korban ugyanis szigorúbban be kell tartani az egészségügyi szabályokat. A „határok feszegetésének" esetleges következményeit a fiatalabb szervezet még könnyebben kompenzálja, ám az időseké már korántsem.

Komoly kihívást jelentett a magyar orvosi csapatnak a vizes világbajnokság, főleg annak a második felvonása, a Masters. Az itt induló szenior versenyzők között (25-től 100 éves korig) voltak profi és amatőr sportolók, eltérő egészségügyi állapotúak,

és nem feltétlenül estek át előzetesen (sport)orvosi vizsgálaton. Márpedig a kor előrehaladtával nő a szívinfarktus, a stroke, a tüdőembólia kockázata, sőt nagyobb intenzitású terhelés esetén magasabb arányú újraélesztést igénylő állapottal is számolt a szakmai csapat. A FINA Masters VB felső korhatára valójában sokkal magasabb, mint amit a köztudatban a szenior kornak gondolnának a laikusok és a szakemberek is, és ez mindenképpen ráirányítja a figyelmet az idősebb korosztály sportolására, a felkészülésre és az orvosi kontroll fontosságára.

Csaknem 700 beavatkozást végzett a FINA Masters orvosi csapata Három infarktus, három hasi műtét és egy agyvérzés – ezek voltak a legjelentősebb esetek az orvos-egészségügyi csapat számára a két hetes, vasárnap zárult FINA Masters világbajnokságon, amin 10 000 masters sportoló vett részt. Az agyvérzésen, a másik két infarktuson, valamint a három hasi műtéten átesett beteg jól van, már mindannyian elhagyták a kórházat. Három infarktus, három hasi műtét és egy agyvérzés – ezek voltak a legjelentősebb esetek az orvos-egészségügyi csapat számára a két hetes, vasárnap zárult FINA Masters világbajnokságon, amin 10 000 masters sportoló vett részt. Az agyvérzésen, a másik két infarktuson, valamint a három hasi műtéten átesett beteg jól van, már mindannyian elhagyták a kórházat.

„A FINA Masters orvosi szempontból legalább akkora felkészülést igényelt, mint a FINA Elit VB, mert nem volt kötelező a versenyt megelőző orvosi vizsgálat, és nem volt pontosan ismert a versenyzők egészségügyi állapota. Maga a sporttevékenység, a versenyszituáció, a külső váratlan történések, mint pl. a nyíltvízi úszóversenyen a kelleténél jobban hullámzó víz fokozottabb stresszhelyzetet okoz, amire viszont egy idősebb szervezet esetlegesen rosszabbul reagál - tájékoztat Dr. Zima Endre egyetemi docens, az MKT vezetőségi tagja. A nyíltvízi helyszínen újraélesztés nem volt, de a fokozott terhelést sokan nem bírták és feladták a versenyt. A túl sok víz nyelése okozott hányást, illetve volt, aki „kiúszta magát" és a célban elgyengült, így végül búvárnak kellett kihúzni.

„Mindenkinek, aki ebben a korosztályban sportolni kezd, vagy csak folytatja az addigi aktív életet, tudnia kell, hogy a kor előrehaladtával nemcsak a koszorúér- és agyi érbetegségek kockázata nő, de gyakoribbak már a társult betegségek is, mint például a magas vérnyomás. A szervezetünk már kevesebbet visel el, mint a fiataloké" - hívja fel a figyelmet a szakember, aki mindemellett azt mondja, hogy a rendszeres és mértékkel végzett mozgás nagyon fontos.

Meghalt a Duna Arénában újraélesztett férfi A férfinak leállt a szíve és elmerült a vízben a Duna Arénában zajló FINA Masters világbajnokságon. Újraéleszteni még sikerült.

A FINA Masters világbajnokságon szombaton a sportoló épp a levezető úszását úszta a műugró medencében, amikor a versenyzőnek leállt a szíve és elsüllyedt a vízben. Bár az egészségügyi személyzet gyorsan észlelte, és másodperceken belül kihúzták a vízből, majd a megfelelő ellátást is megkapta – a Városmajori Szív és Érgyógyászati Klinika intenzív osztályán kezelték –, de az életét nem sikerült megmenteni. A 65 éves sportolót 4 napon keresztül többször műtötték, a műszív életben tartotta ugyan, de más szervei sorra leálltak, így a legmagasabb technológiát igénybe vevő szakszerű és gyors ellátás ellenére sem tudták megmenteni az életét.

„A heti ötszöri, fél- egy órás dinamikus mozgást javaslom, ami olyan mértékű, hogy a maximális teljesítményünknél mért pulzusszám 65-70 százalékán végezzük azt. A mozgás intenzitása a gyakorlat számára legegyszerűbben a mozgás alatt mért pulzusszámmal jellemezhető, ezt megadhatjuk az életkorból számított maximális érték százalékában. Leegyszerűsített képlet: 220-ból kivonjuk az években számolt életkort. Ha valaki számára 60 százalékos intenzitás javasolt és 70 éves, akkor a 150-nek 60 százaléka lesz a testedzés alatt javasolt pulzusszám, vagyis 90/perc. Ezt biztosíthatja a könnyű kocogás, az úszás, a biciklizés, a túrázás, de hasznos a jóga, vagy bármilyen személyi edző vagy oktató által ellenőrzött edzésforma. Fontos, hogy az edzést ne túl magas pulzusszámon végezzük, de mindenkinek magának is éreznie kell, mit bír.

Természetesen a fanatikus sportolókkal szemben nehezen tudunk orvosi érvekkel fellépni, mivel ezek a sportolók maguk ismerik önmaguk szervezetét és korlátaikat. Az állóképességi sportok, mint a maratoni futás és kerékpározás, vagy a triatlon még egy rendszeresen aktívan sportoló fiatal szervezetnek is jelentős megterhelést jelent, így különösen egy idősebb szervezetnek nem ajánlott. Ám a rendszeres orvosi kontroll jelentősen csökkentheti bármilyen sporttevékenység terheléséből adódó vészhelyzetének kockázatát - folytatja Zima doktor.

A sportnak a szívre gyakorolt hatásáról lényegében mindent megtudhatunk majd a Magyar Kardiológusok Társaságának Millenáris Parkban szervezett, szeptember 24-i „Szívünk Napja" rendezvényén, ahol dr. Merkely Béla professzor, a FINA orvosi csapatának vezetője is előadást tart, és a hazai szívgyógyászat vezető szakembereivel is találkozhat bárki, aki kilátogat ai ingyenes programra, ahol szűrővizsgálatokkal is várják az érdeklődőket.

És addig is mik a társaság tanácsai?

1. Fontos egy körültekintő állapotfelmérés a megfelelő vizsgálatok elvégzésével. Ezek a következőkre terjednek ki:

meglévő, vagy eddig nem diagnosztizált krónikus betegségek,

kardiovaszkuláris betegségre utaló panaszok kivizsgálása,

szervrendszerek állapotfelmérése,

állandóan szedett gyógyszerek figyelembe vétele,

kognitív képességek vizsgálata,

mozgásfunkciók vizsgálata.

2. Figyeljünk arra, hogy a szívverésünk, a légzésünk ne legyen szaporább az előírtnál!

3. Ügyeljünk az ásványi anyagok, a magnézium, nátrium, kálium folyamatos pótlására!

4. Hirtelen mellkasi fájdalom, légszomj, indokolatlanul szapora pulzus esetén azonnal hagyjuk abba a sporttevékenységet és kérjünk segítséget!

5. Nagy melegben legfeljebb kora reggel, vagy este végezzünk a szabadban testmozgást, mivel az extrém meleg észrevétlenül is túlterheli a szervezetünket.