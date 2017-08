Több helyen visszafelé, az árral szemben kell úsznia, hogy a forgók le ne húzzák Hídvégi-Üstös Pál magyar ultrasportolót. Bár egyszer már – a világon egyedüliként – végig úszta a Tiszát is 32 nap alatt, azt mondja, hogy a Duna sokkal szeszélyesebb, embert próbálóbb. Hídvégi nem brahiból van vízben, egy jó célért küzd.

Az extrém sportoló kivételes sportteljesítményeivel szeretné felhívni a figyelmet teremtett környezetünk értékeire és védelmére, a pozitív emberi értékek, a kitartás, az erő és hit fontosságára.

A Tisza 852 kilométeres távja után a Dunán "csupán" 235 kilométert úszik, Váctól Mohácsig 7 nap alatt, napi minimum 10 órában.

Az úszás előtt könnyed rákészülésként a nyár elején egy 150 éves velocipéd nyergében tekerte végig a Dunamenti településeket Magyarországon, 750 km hosszan.

Mindez nem céltalan: Hídvégi-Üstös Pál évtizedek óta küzd azért, hogy minél több ember komolyan vegye a teremtett és eredeti környezet védelmének fontosságát, valamint azokat a pozitív emberi értékeket, mint a pozitív gondolkodás, a kitartás, a hit. Épp ezért a táv gyors végigúszása helyett inkább gyakran megállva, vízben vagy a parton találkozik minél több Duna menti lakossal, sportolóval, strandolóval, hogy tudjon beszélgetni erről.

Pál csatlakozásra hívja a vízi sportolókat, kajakosokat, kenusokat, hajósokat, hogy néhány kilométer erejéig csatlakozzanak hozzá.

- A Vác-Budapest szakaszon sok a gát és van, ahol visszafelé folyik a víz, ezért gyakran sodrás ellen kellett ússzak. 11 éve a Tisza 852 kilométere alatt 3 duzzasztómű is volt (Tiszalök, Kisköre és Törökbecse), mindhárom 70 kilométerre visszaduzzasztotta a vizet, így akkor 210 km hosszan állóvízben úsztam. Most viszont ilyen nincs, nagyok a mindenféle irányú vízmozgások, sodrások, váratlan forgók, és vízszintesen mozgó limányok (vízvisszafolyások) keletkeznek a hidaknál, gátaknál vagy csak a meder sajátságából adódóan, így most sem tudok 4 km/h-nál gyorsabban haladni. Amin bevallom én is meglepődtem – mondta az Origónak Hídvégi-Üstös Pál.

Limány Magyarabbul visszafolyás. Ha valahol beszűkül a folyómeder például egy sarkantyú vagy a folyók mederegyenetlensége, vagy a folyó útjában álló természetes és mesterséges medret szűkítő akadályok következtében, akkor ott a víz sebessége megnő, alatta viszont a part mellett fölfelé folyik a víz és visszafolyás, limány keletkezik. Lefelé való haladáskor lelassítja, visszafogja az úszót vagy a hajót.

Az ultrasportoló több mint 15 éve hajt végre emberfeletti sportteljesítményeket, végigúszta és végig is futotta a Tiszát, majd 2000 embert mozgósított egy 15 napos Tiszavölgy Kalandtúra rendezvénysorozat keretében. Az Old Spice Afrika Expedíció során egy nemzetközi csapatot vezetve végigkerékpározta és futotta Afrikát Fokvárostól Alexandriáig, járt Nyugat Szaharában, futott a Nílusért Szudánban és 2013-ban húszezer kilométeren keresztül járta, biciklizte végig Közép-Ázsiát magyar felfedezők nyomában, fiatal kutatóknak lehetőséget nyújtva terepmunkára.

Szeptember végén az év legnagyobb sportteljesítményére készül a sportember: a Duna Régió Stratégia soros elnökségének évében Hidvégi-Üstös Pál a „70 maraton a Dunáért" elnevezésű program keretében végigfutja a Duna teljes, 3000 km-es hosszát, a Duna forrásától a torkolatig, 10 országon keresztül.A feladatokat koordináló Külkereskedelmi és Külügyminisztérium számára fontos programsorozat célja felhívni a figyelmet természeti értékeinkre, a globális felmelegedés miatt is egyre fontosabb édesvízkészletre, Európa legjelentősebb folyójára, a Dunára, mely nemcsak ivóvízbázis, de közlekedési útvonal, a pihenés és a sportolás helyszíne is.