Egy új brit kutatás megerősítette azt a már korábban is ismert tényt, hogy a koszorúér szívkatéteres tágítása után jobbak a túlélési esélyek, ha a beteg kissé túlsúlyos, mint ha vékony.

A kutatás szerint ráadásul a jobb esélyek még a beavatkozás után 5 évvel is megmaradnak, és stabil, illetve akut helyzetben is jellemző ez a jelenség.

Dr. Mamas A. Mamas, a Stoke-on-Trent-i Royal Stoke Hospital munkatársa, a kutatás egyik vezetője szerint a jelenség okának feltérképezéséhez további vizsgálódásra van szükség. Ám az kétségtelen, hogy az enyhén túlsúlyos pácienseknek 30 százalékkal több esélyük van a betegség túlélésére.

Mi lehet az oka?

Ez az úgynevezett elhízás-paradoxon, amelyet már korábbi vizsgálatok is kimutattak. Az enyhén túlsúlyosaknak nemcsak a szív- és érrendszeri betegségek esetén van nagyobb esélyük a túlélésre, hanem egyes daganatos kóroknál is. A kutatók szerint ennek az lehet az oka, hogy a szervezetük nagyobb tartalékokkal rendelkezik, így tovább kitartanak egy súlyos betegségben. Az sem lehetetlen, hogy a kutatók épp olyan pillanatban vizsgálják a túlsúlyos betegeket, amikor a vérnyomásuk, vércukorszintjük és egyéb értékeik még jók, bár már úton vannak az egészségtelen elhízás felé.

A kutatás másik vezetője, Dr. Eric W. Holroyd, a Royal Stoke Hospital munkatársa és kollégái 345 192 beteg adatait vizsgálták, akik 2005 és 2013 között estek át a szívkatéteres értágító beavatkozáson. Megfigyeléseik szerint a súlyosan elhízott csoportba tartozó betegek jelentősen fiatalabbak voltak, mint a túlsúlyos, a normál súlyú, illetve a kifejezetten vékony betegek, ám már korábban jelentkeztek rajtuk a metabolikus szindróma tünetei, például a magas vérnyomás, a magas koleszterinszint vagy a cukorbetegség. A túlsúlyos és elhízott betegek között azonban 30 nappal, 1 évvel, és 5 évvel a beavatkozás után is nagyobb volt a túlélők aránya, és ez az adatok különböző változók mentén történő korrekciója után is változatlan maradt.

A testtömegindex nem a legjobb mérőszám

A kórházban tapasztalt nagyobb vérzések aránya is alacsonyabb volt a túlsúlyos és elhízott betegek körében. Dr. Mamas szerint ennek a radiális artéria gyakoribb hozzáférhetőségén kívül azonban az is lehet az oka, hogy az alacsony testtömegindexű betegek esetében gyakran túl magas dózisban alkalmazzák a véralvadásgátló gyógyszereket, különösen akkor, ha akut helyzetről van szó. Ez pedig komoly komplikációkhoz is vezethet.

A kutatás egyik nagy korlátja, hogy a testtömegindex nem a legjobb mérőszáma az esetleges elhízásnak, hiszen például a nagyon izmos embereknek is magas lehet a testtömegindexük. Ráadásul a viszonylag átlagos testtömegindexű embereknél is felléphet a hasi elhízás, így a derék-csípő arány többet mond a szív- és érrendszeri kockázatról, mint önmagában a testtömegindex. Ráadásul ezzel az egy adattal a nemrég bekövetkezett fogyás sem követhető nyomon.

A fittség az igazán fontos!

Dr. Debabrata Mukherjee és Dr. Chandra Ojha, az El Paso-i Texas Tech University munkatársai bírálatukban egyetértenek azzal, hogy a testtömegindex önmagában nem segít felmérni a kockázatot. Az sem mindegy, milyen fittségi állapotban van az illető, hiszen a szisztolés szívelégtelenségben szenvedők körében például korábbi kutatások a fitt túlsúlyosak esetében mutatták ki a paradoxont. Vagyis jobb kicsit túlsúlyosnak, de fittnek lenni, mint vékonyan ülő életmódot folytatni.

Az sem egyértelmű, hogy elhízottnak lenni jó, hiszen azt egyelőre senki nem cáfolja, hogy a túlsúly hosszú távon ártalmas az egészségre. Ha például a túlsúlyos vagy elhízott ember alvási apnoéval, magas vérnyomással, vagy egyéb problémákkal küzd, mindenképp indokolt a fogyás, de a legjobb nem megvárni ezeknek a tüneteknek a jelentkezését.

Az üzenet inkább az, hogy a fittségre és az egészséges érkezésre testsúlytól függetlenül mindenkinek szüksége van – a mediterrán étrend például közismerten csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.