Mellkasi fájdalom vagy keringési betegségre utaló tünet esetén sokszor azon múlhat a beteg élete, hogy egyrészt időben hívnak-e mentőt, másrészt a kiérkező mentősök képesek-e diagnosztizálni a problémát és így a megfelelő intézménybe szállítani a beteget. Mostantól a konzultációra minden mentőautóban lehetőség lesz - videón mutatjuk, hogyan!

Nem lehet mindenkit azonnal speciális, szívkatéteres centrumba szállítani, mert akkor a kevésbé súlyos betegek elveszik a helyet a ténylegesen oda való páciensektől; ha pedig előbb mindenkit alacsonyabb felszereltségű helyre visznek, ahol kardiológus megvizsgálja, akkor ezzel órákat veszít a beteg, mire esetleg műtőasztalra kerül.

Ezért kiemelkedő jelentőségű az úgynevezett transztelefonikus EKG, melynek segítségével az akár mentőorvos nélkül a helyszínre érkező kocsiból is - szó szerint - percek alatt kideríthető, hogy van-e valami keringési probléma, és ha igen, akkor milyen. Ráadásul ez a távdiagnosztizálás a nehezen megítélhető eseteknél is azonnali lehetőséget ad a legmegfelelőbb beavatkozásra. A rendszert a gyakorlatban a Magyar Honvédség Egészségügyi Központjában (Honvédkórház) mutatták be.

Magyarországon az összes mentőautó rendelkezik ezzel az eszközzel, melynek használata - ahogy a videón is látható - nagyon egyszerű. A jel a körzetben található szívcentrumba érkezik, ahol azonnal kiértékelik az adatokat és döntenek a gyógyszerezésről, illetve a beteg szállításáról a megfelelő intézménybe. A videóban konkrét példa is elhangzik arra, hogy miként mentették meg az eszköz használatával egy beteg életét.