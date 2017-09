Miért tartunk kisállatot? Természetesen vajmi kevesen lehetnek, akik az egészségre előnyös hatás miatt osztják meg otthonukat egy kedvenccel, de azért tény, hogy egyre több bizonyíték utal arra: a kisállattartás bizony segít a stresszes életmód ellni védekezésben!

Egy kis segítség a négylábúaktól

Anélkül, hogy észrevennénk, jó néhány stresszes ember a házi kedvencével kezeli magát.

Ahogy a Psychosomatic Medicine című folyóiratban olvashatjuk, a buffalói New York-i Állami Egyetem kutatói elvégeztek egy egyszerű, ám zseniális vizsgálatot, amelyben kimutatták, hogy a stresszes időkben a kisállatainktól több támogatást kaphatunk, mint a barátainktól vagy a házastársainktól.

A kutatásban 240 pár vett részt, a felüknek volt macskájuk vagy kutyájuk. Az állatot nem tartó párok vérnyomása és szívritmusa magasabb volt az állattartókénál, amely erős jele a magasabb stressz-szintnek. A kísérlet során két feladatot kellett megoldaniuk: egyrészt egy bonyolultabb matematikai műveletet kellett fejben elvégezniük, valamint két percre jeges vízbe kellett mártaniuk a kezüket. Egyes kísérleti alanyok egyedül voltak, egyeseknek társaságuk volt: a házastársuk, vagy barátjuk, illetve a kisállatuk. A Psychosomatic Medicine című folyóiratban közzétett kutatási jelentésben az áll, hogy azok a kísérleti alanyok, akik mellett a barátjuk vagy a házastársuk volt, magasabb volt a várnyomásuk és a szívritmusuk. Ám ha a kisállatuk volt mellettük, alacsonyabb volt a várnyomásuk és a szívritmusuk is.

Összességében megállapították, hogy magasabb volt a vérnyomása és a szívritmusa azoknak, kiknek nem volt kisállata.

Hogy lehet egy cica vagy egy kutyus segítőkészebb, mint a feleség, férj vagy egy közeli barát? A kutatók megjegyezték, hogy a másoktól érkező kijelentések vagy kritikák jelentős stresszforrások. A házastársak és a barátok próbálnak segítőkészek lenni, de csak nagyon kevesek tudják elérni a kisállatok ítéletmentességét és feltétel nélküli ragaszkodását.

A szív ápolása

Egy házi kedvencként tartott kisállat segít szembesülni olyan fenyegetésekkel is, amelyek messze túlmutatnak egy matekpéldán vagy a jeges vízen. A kutatók kimutatták, hogy a kisállatok nemcsak a depressziót csökkentik és a magányt enyhítik, hanem kapcsolatban vannak az alacsonyabb vérnyomással a felnőttek és a gyerekek esetében egyaránt.

Egy kísérletben azt találták, hogy a gyermekeknek alacsonyabb volt a vérnyomásuk „kutya puszta jelenléte esetén, még akkor is, ha nem volt közöttük interakció" – jelentette ki egy kutató a Western Journal of Medicine című folyóirat egy igen gyakran idézett cikkében. „Egy kisállat simogatása csökkenti a vérnyomását és a pulzusát annak az embernek, aki simogat, és magának az állatnak is." Még az akváriumban lévő halak bámulása is csökkenti a vérnyomást - áll a folyóiratban.

A szívbetegségben szenvedő embereknek többféle előnyt nyújtanak a kisállatok - állítják a kutatók.

Az American Journal of Cardiology című folyóirat egyik szívbetegekről szóló tanulmánya szerint a kutyatartó szívbetegeknek hatszor nagyobb volt az esélyük egy újabb év túlélésére, mint azoknak, akiknek nincs kutyájuk.A folyóirat tanulmánya szerint a kisállattartók szívritmusának változása különösen jó eredményt hozott, ami azt bizonyítja, hogy a szívük egészségesebb és jól reagál a stresszre.

A kutyatartás hozzájárul a stresszes és az ülő életmódból fakadó betegségek megelőzéséhez is. A városi kutyatartók kétszer annyit sétálnak, mint azok a szomszédjaik, akik nem tartanak kutyát – áll az American Journal of Preventive Medicine című folyóirat cikkében. A környéken tett rendszeres séta aerob edzésnek is felfogható, találkozhatunk a szomszédokkal, és sok esetben még testsúlycsökkenést is okoz. Egy kísérletből, amelyet a Missouri Egyetemen végeztek, kiderült, hogy azok, akik egy kölcsönbe kapott kutyával 50 héten keresztül napi 20 percet sétáltak, átlagosan 6,3 kg-ot fogytak – többet, mint a legtöbben egy népszerű diéta programnak köszönhetően.

Persze egy rosszul megválasztott állat pont az ellenkező hatást érheti el a stresszel való küzdelem szempontjából. Tehát mielőtt állatot veszünk magunkhoz, alaposan tájékozódjunk, tudjuk meg, mennyi figyelmet, életteret és időt kell szentelni új társunknak. Ha jól választunk, évekig lesz egy jó barátunk, és ennek pozitív kardiológiai hatásait is érezzük majd.