Úgy tűnik, a karácsonyi evészetek elősegítője az étel hangja. Egy friss kutatás szerint még arra is hatással van, hogy mennyire érezzük jónak az étel ízét.

A chips vagy keksz ropogása, egy frissen kinyitott szénsavas ital pezsgése nagy mértékben befolyásolja, hogy milyen jó ízűnek gondoljuk az adott ételt – olvasható a Flavour című folyóiratban.

Az ízérzékelés multiszenzoros folyamat.

Az étel íze mindössze egy suttogás, miután az illata már elszállt – mondta egyszer Molly Birnbaum séf. A Flavour című folyóiratban publikált jelentésben a szerző, Charles Spence professzor az Oxfordi Egyetem kísérleti pszichológusa áttekintette a hang- és ízérzékeléssel foglalkozó tanulmányok széles körét, és arra a konklúzióra jutott, hogy az étel hangja rendkívül fontos az étkezés által okozott élmény szempontjából. Ez a hang – ahogy a szerző kifejezi – az „elfelejtett ízérzékelés".

„Az agyunk folyamatosan kapcsolatot keres a környezettel" – mondja Spence professzor. A kutatása szerint az emberek a hangzást arra használják, hogy értékeljék, mennyire jó az étel íze, még akkor is így van ez, ha nem is veszik ezt észre. Az egyik tanulmányban, amelyet a professzor kiemelt, a vizsgálati alanyok a „ropogós" jelzőt sokkal többször használták a többi jellemzőhöz képest, amikor arra kérték őket, hogy 79 ételt értékeljenek.

Egy másik tanulmányban, amelyet a Leedsi Egyetemen végeztek annak meghatározására, hogy mennyire fontos a szalonna ropogóssága, a kutatók arra jutottak, hogy „gyakran gondoljuk azt, hogy a fogyasztók az ízt és az illatot tartják a legfontosabbnak. Ám a kutatásunk bebizonyította, hogy a textúra és a ropogósság által keltett hang legalább annyira – ha nem a leginkább – fontos."

A tudomány azt is kimutatta, hogy egy étel által keltett hang megváltozása befolyásolhatja, hogy a fogyasztója milyennek érzékeli az ízét. Egy korábbi kutatásában Spence professzor kimutatta, hogy az emberek a szénsavas italokat magasabbra értékelik, ha a buborékok által keltett pezsgő hang intenzívebb és hangosabb.

De miért olyan fontos számunkra egy étel hangja?

Először is – Spence szerint – a hang a textúra, következésképpen a minőség jelzője. A textúra mutatja meg, hogy mennyire friss az étel. Az jó jel, ha egy alma ropogósan hasad el, amikor beleharapunk, ahelyett hogy egy pillanat alatt szétmállna - olvasható a time.com cikkében.

Még az olyan puha ételek is, mint a kenyér, banán, vagy krémek is kiadnak apró hangokat, amikor beleharapunk, szeleteljük, vagy belemerítjük a kanalunkat, és Spence professzor úgy hiszi, hogy az ételek hangjának kereskedelmi célokra való kihasználása pillanatok alatt nagyon jelentőssé válik.

„Mindez az újító séfeknél fog először megjelenni" – jelzi előre Spence professzor. Azt is hozzáteszi, hogy az ételek módosítását arra is fel fogják használni, hogy még élvezetesebbé tegyék az étkezést az idősek számára, akiknek az érzékszerveik már kevésbé kifinomultak.

A külső hangzás az érzékelést is befolyásolja, és ehhez nem is kell túl sok erőfeszítés. „Ha olasz ételt eszem, és közben olasz zenét hallgatok, úgy érzem, hogy az éppen elfogyasztandó étel autentikusabb" – állítja a szerző. A Häagen-Dazs jégkrémgyártó cég kifejlesztett egy olyan alkalmazást, amely a jégkrémes doboz beszkennelése után lejátszik egy hegedű koncsertót, amely éppen addig tart, ameddig a jégkrém kellőképpen felolvad.

Spence professzor gyakran érzi azt, hogy a hangzást még mindig nem ismerik el eléggé az élelmiszeriparban. A hangzást értékelik az élelmiszergyártók az íz világot legkevésbé befolyásoló tényezőnek. A kutatások folyamatosan felhívják a figyelmet, és az iparban folyamatosan kísérleteznek, így egyre gyakrabban fogjuk hallgatni az ételeinket.