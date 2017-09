Nők tízezrei szörnyülködnek el a lábaikat nézve, mert kisebb-nagyobb, vékonyabb-vastagabb kacskaringók jelennek meg egy kor után a boka felett, a lábszáron, vagy akár a combon. Előbb csak esztétikailag zavaróak, később komoly fájdalom és egészségügyi probléma a visszér.

A visszérbetegség a szén-dioxidban dús vért a szív felé szállító vénák („visszerek") kóros kitágulása, elsősorban az alsó végtagok betegsége. Igen gyakori, a magyar lakosság mintegy egyötödét érinti, főleg a nők és az idősebbek között.

Okai

Egészséges vénák esetében az erek fala ép és rugalmas, a vénabillentyűk megakadályozzák a vér ellentétes irányba való áramlását és a vénákat körülvevő izmok pumpálják bennük a szív felé a vért. Ha azonban a vénabillentyűk nem megfelelően működnek, akkor a vénákban lévő vér (mint folyadékoszlop) nyomása megnő, gyengíti, kitágítja vénák falát, az áramlása lelassul, a vér pangani kezd.

A vénatágulat hosszabb távon rontja az érintett végtag keringését, a szövetekben felszaporodhatnak a méreganyagok, amelyek gyulladást okozhatnak.

A visszérbetegség kezeletlenül maradva súlyos következményekkel járhat, például a mélyvénákra is kiterjedve trombózist, a szöveti gyulladás pedig nehezen gyógyuló sebeket, lábszárfekélyt okozhat.

Kialakulását öröklött hajlam mellett életmódi tényezők befolyásolják, így

a mozgásszegény életmód,

az ülőmunka,

az elhízás

és a dohányzás

jelentősen hozzájárul. Egyes betegségekhez, például a cukorbetegséghez és az érszűkülethez gyakran társul visszérbetegség is.

Tünetei

A varicositas fajtái: seprűvénák, hálózatos visszeresség, főtörzsi varikozitás.A seprűvénák a bőr felső rétegében kialakuló, lila, kék vagy vörös színű, igen vékony, körülbelül fél milliméter átmérőjű vénatágulatok.

Nemcsak a lábon, hanem más testrészen, az arcon, az orr körül is megjelenhetnek.A hálózatos visszeresség többnyire a főtörzsi visszérbetegséghez kapcsolódik, ilyenkor a bőr alatt aáknál vastagabb, 1-3 mm átmérőjű, lazán összekapcsolódó visszerek rajzolódnak ki. A vénabillentyűk elégtelen működése miatt alakul ki az ún. főtörzsi varicositas, elsősorban a comb belső oldalán, később a lábszáron is. Ilyenkor a vénák rendellenesen kitágulnak és kanyargóssá válnak, a kiöblösödésekben a vér megreked, a pangó vér miatt gyulladás, rögösödés alakul ki.Az első tünetek, a kékes-lilás seprűvénák többnyire a térd, illetve a boka alatt jelennek meg, majd lábdagadás, gyengeség, fájdalmak jelentkeznek, az évek során visszeres dudorok, kanyargós megvastagodott erek is kialakulnak. Mindez a legsúlyosabb esetekben, kezeletlenül maradva az első tünetek után mintegy 15-20 évvel lábszárfekélyhez is vezethet.

Kezelése

A kezelés során a vénás nyomás és a vénás visszafolyás csökkentésére, az érfalak állapotának javítására, a vérplazma érfalon keresztüli kiáramlásának, a szöveti vizenyő, a lábödéma csökkentésére és a gyulladás megszüntetésére törekednek. A terápiához hozzátartozik a vénák melletti lábizmokat erősítő, a véráramlást segítő pumpáló hatásukat helyreállító mozgás, valamint a túlsúly csökkentése is.

A kezelés történhet gyógyszeresen, az erek falának állapotát javító ún. venoaktív szerekkel, illetve az ödéma megszüntetésére szolgáló vízhajtókkal, az injekciós szkleroterápiával, amelynek során elzárják a beteg vénák egy részét, és súlyosabb esetekben műtéti úton is.

Megelőzése

A visszerek kitágulásának megállításában, illetve megelőzésében (például várandósoknál) segít a kompressziós gyógyharisnya. A megelőzés fontos része a testsúly normalizálása és a rendszeres mozgás, ami lehet séta, úszás, gyógytorna, az ülőmunka szünetében végzett néhány lazító tornagyakorlat.

Jó, ha azok, akik sokat állnak, cipekednek, erősen igénybe veszik a lábaikat, vagy lábdagadást tapasztaltak, gondosabban odafigyelnek a lábuk egészségére, esténként felpolcolva pihentetik. Akiknél már jelentkeztek a visszérbetegség tünetei, kerüljék a tartós meleghatást, a napozást, a termálfürdőt és a szaunát is, mivel a meleg hatására az erek még inkább kitágulnak.