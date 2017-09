Magyarországon évente 20-25 ezer embert veszítünk el hirtelen szívhalál miatt, akik 70 százaléka megmenthető lenne, ha lenne a környezetükben akár egyetlen olyan ember, aki tudná, mit kell tenni addig is, amíg a mentő megérkezik. Ez a halálozási szám sokkoló, főként akkor, amikor a tragédia megakadályozásához szükséges teendőket csupán 15 perc alatt bárki megtanulhatná.

Míg a nyugati országokban csaknem mindenki már gyermekkorában tisztában van vele, hazánkban csupán a lakosság 17 százaléka ismeri az alapvető újraélesztési technikákat. Ezért indult a „TEVAgy a hős!" kampány, amelynek üzenetét most a Magyar Kardiológusok Társasága támogatásával a Szívünk Napja rendezvénynek résztvevői megismerhetik – és tudásukat azonnal tesztelhetik is.

Ma a kardiológiai okokból bekövetkező halál a vezető halálok Magyarországon. Naponta 70 honfitársunk veszíti életét hirtelen szívmegállás miatt: minden 30. percben meghal valaki kórházon kívül ebben a kórképben. A betegek 20-30 százaléka nyilvános helyen lesz rosszul, túlélési esélyeik ez esetben nem túl jók, hiszen újraélesztésükre az első tíz percben van a legnagyobb esély. Azonban míg Németországban 100 emberből 97 tud újraéleszteni, addig 100 magyar közül összesen 17 tudja, hogy mitévő legyen ilyen vészhelyzetben. A hirtelen szívhalál legtöbbször otthon, lakásban következik be, ezért hangsúlyozzák a kardiológusok, hogy ha a család valamelyik tagjának olyan betegsége van, hogy erre a drámai eseményre fokozott az esély, minden közeli rokon tanulja meg az újraélesztést.

Ez a Magyar Kardiológusok Társaságának is nagyon fontos üzenete, éppen ezért álltak a program mellé, amely egészen egyszerűen mutatja, tanítja annak lépéseit.

„Megdöbbentő, hogy ugyan 1994 óta elvileg tudnia kell újraéleszteni mindenkinek, akinek jogosítványa van, ez a tudás mégis elvész. Az emberek döntő többségének fogalma sincs, mi a teendője. Pedig a protokollból a laikus lélegeztetés már ki is került, így teljesen szükségtelen az orron át történő levegőbefújás, mindössze öt lépést kell mindenkinek tudnia" - mondja Mészáros Zalán, aki kollégájával, Klupács Péterrel a TEVAgy a hős oktató kampányt megálmodta.

Ingyen megtanítják újraéleszteni - 15 perc alatt a Szívünk Napján! A teljesen ingyenes, egész napos rendezvényen szűrésekkel, tanácsadással, előadásokkal, érdekes és szórakoztató programokkal, sportolási és ételkóstolási lehetőséggel várják az érdeklődőket. A Magyar Kardiológusok Társasága által szervezett rendezvény a Millenáris Parkban lesz, szeptember 24-én, vasárnap. A helyszínen az újraélesztés elsajátítására is lehetőség lesz! A programokat ide kattintva találja meg

„Németországban ez az ismeret már az iskolákban benne van a tananyagban, így mindenkinek evidencia. Mi most először Székesfehérváron kezdtük a tanárok felkészítését, ott a testnevelők tanítják a gyerekeknek. Mert az egész tényleg „gyerekjáték", percek alatt megtanulható, akár 5-6 évesen is, elég, ha néha gyakorolunk otthon - ehhez pedig elég egy sima gumilabda is."

Mindössze öt lépést kell megjegyezni:

Rázzuk meg a földön fekvő ember vállát! Ha nem reagál, szegjük hátra a fejét! Figyeljük a légzését tíz másodpercig, vagy egyszerűen számoljunk húszig. Ha nem történik semmi, tegyük az összekulcsolt kezünket a szegycsontjára és percenként százszor nyomjuk, öt centiméter mélyen. A ritmusban segíthet a zene, akár egyszerűen a „Kis karácsony, nagy karácsony" dallama megy a fejünkben, a nyomás erősségében pedig a gumilabda segít.

Fontos, hogy ne ijedjen meg senki attól, hogy bordát tör, mert itt tényleg az ember életéről van szó! - biztat mindenkit az egykori mentős.

„Tizenkilenc évet dolgoztam mentőtisztként Székesfehérváron. Azt láttam, hogy baj esetén az embereken eluralkodik a pánik. Még azok sem mindig képesek felülkerekedni ezen az érzésen, akik tudnak valamit az újraélesztésről. Ilyenkor gyakori a dühroham, amikor a beteg fölött veszekednek egymással és velünk is, hogy miért nem jöttünk egy perccel hamarabb. Ez persze az iszonyatos idegfeszültségtől van. Ezért találtuk ki a módszerünket: azt reméljük, hogy akik ezt elsajátítják, azok gondolkodás nélkül, reflexszerűen teszik majd a dolgukat, amíg mi megérkezünk. Az a cél, hogy az emberek egy olyan cselekvéssort sajátítsanak el, amiben nem kell azon aggódniuk, hogy most akkor jót csinálok, vagy éppen ártok a betegnek. Fontos a bátorság és persze a rutin" - teszi még hozzá Mészáros Zalán.