Több ezer látogató, több tucatnyi kiállító, közös futás, torna, kóstoló, újraélesztési tréning, túlélési csomag és persze a legfontosabb: szűrések teljes lajstroma tette izgalmassá vasárnap reggeltől kora estig a Millenáris Parkot. Minden idők legsikeresebb Szívünk Napja rendezvényén egyszerre egy helyen soha nem látott számú kardiológus is fogadta az érdeklődőket, nem volt olyan kardiológiai vagy társbetegség, amelyről ne lehetett volna felvilágosítást, tanácsot kérni.

- A nyugat-európai betegek fegyelmezettebbek, ezért jobbak a túlélési számaik. Ha elszenvednek egy szívinfarktust, akkor hajlandóak leszokni a dohányzásról, egészségesebben étkezni és rendszeresen mozogni, mindemellett fegyelmezettebben szedik az életmentő gyógyszereiket, amelyeket az infarktus után szedni kell - mondta prof. dr. Tóth Kálmán kardiológus, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnöke, aki arra biztatta a jelenlévőket, hogy ők is változtassanak rossz szokásaikon.

- Több tízezer szívet katétereztem meg és több ezer szívinfarktus során kellett az elzárt eret megnyitnom, szívesen gyógyítanék más, kevésbé életveszélyes betegségeket. Európát nézve nálunk a legmagasabb a rizikófaktorok száma és sajnos az egészségügyi ismereteink is bővítésre szorulnának - vonta le tapasztalatait prof. dr. Merkely Béla kardiológus, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika igazgatója, aki arra kérte a látogatókat, hogy használják ki ezt a napot arra, hogy megtanuljanak újraéleszteni és megismerjék a szívinfarktus elkerülésének útját.

Az időjárás is kedvezett az idei, 17. Szívünk Napja rendezvénynek, családok, szülők, nagyszülők, kisebb és nagyobb gyerekek ezrei népesítették be a Millenáris szinte egész területét, ahol reggeltől kora estig mindenki talált magának izgalmas programot. Sztárfellépők a külső és a belső színpadokon, zene és tartalmas beszélgetések kísérték ezt az egészség napot. A Magyar Kardiológusok Társasága és a Magyar Nemzeti Szívalapítvány szervezésében több tucatnyi támogató segített abban, hogy a park igazi egészségszigetté váljon: mindenhol egészséges ételeket, italokat kóstolhattak, megismerhették a legújabb élelmiszer alapanyagokat, ételkészítési technikákat, megtudhatták, miből mi kell, hogy a tányérba kerüljön, ehhez pedig dietetikus és egy sztárszakács is tanácsokat adott. A résztvevők megannyi mozgásformát is kipróbálhattak, hogy a gyakorlati, életmódbeli tudnivalókkal aktívan tehessenek is szívükért.

Tömegsporttal is megmozdultak a résztvevők, a „Fuss az iskoládért!" program keretében összesen csaknem ezerötszáz tanár, diák és szülő futott, s gyűjtött egyenként 500 forintot iskolájuknak sportszerek vásárlására, a "Fuss a szívedért!" programban közel ötszázan álltak rajthoz, s gyűjtöttek betegszervezeteknek, a "Mutass egy szívet!" zászlója alatt sétáltak, illetve a Fővárosi Önkormányzat támogatásával tekertek is a látogatók.

Idén a szívinfarktus megelőzése, gyógyítása és a következő tragédia elkerülése kapta a legnagyobb hangsúlyt, az egész napot fontos és nagyon részletes szakmai előadások kísérték, és az orvosoktól, szakértőktől is lehetett személyesen kérdezni. Az érbetegségektől a szívelégtelenségig, a magas vérnyomástól az újraélesztési ismeretekig nem volt a szívvel, vagy az ahhoz csatlakozó társbetegségekkel kapcsolatos olyan kérdés, amiről ne esett volna szó ezen a napon.

A rendezvényen mutatták be a nagyközönségnek azt a "túlélőcsomagot", amelyet mostantól az infarktuson átesett betegek kapnak meg a kórházból távozáskor, hogy a következő 365 napot, majd pedig az azt követő éveket, évtizedeket is túléljék, megéljék.

Szeptember utolsó vasárnapján, egy napon, egy helyszínen több ezer ingyenes szűrés is segítette a megelőzést, illetve a hatékonyabb fellépést szívünk védelmében: vércukorszint, koleszterin, érszűkület, vérnyomás, testzsír mérést végeztek több helyszínen is, de az alapszűrések mellett volt RR mérés, SCORE meghatározás és lehetőség nyílt WIWE EKG vizsgálat során a szív zavarainak, a pitvarfibrillációnak a vizsgálatára is. Az érdeklődők nem csak értékeket kaptak, hanem egy teljes kiértékelést, szakvéleményt is, amely megmutatja azt, hogy mekkora a kockázata a szívinfarktusnak. Volt külön „családfa-elemzés" a magas koleszterinszint kockázatának kiderítéséről, de a szívelégtelenségről is részletes képet kaphattak a látogatók.

A Szív Világszövetsége (WHF) kezdeményezésére 2000 óta a világon mindenütt egyszerre rendezik meg a Szívünk Napját, amelyhez hazánk az első évtől kezdve csatlakozott. A Magyar Kardiológusok Társasága és a Magyar Nemzeti Szívalapítvány minden évben szeptember utolsó vasárnapján, a Szívünk Napján hívja fel a figyelmet a szív- és érrendszeri megbetegedések kiemelkedő gyakoriságára, a mindennapi életben is megvalósítható megelőzési módszerekre.

Erre szükség is van, mert a szív- és érrendszeri betegségek több áldozatot szednek ma Magyarországon, mint valamennyi más betegség, baleset és más halálok. A betegségek jelentős része megelőzhető lenne elsősorban egészségesebb életmóddal, valamint azzal, ha a rendszeres szűrővizsgálatok segítségével idejében felfedeznék és kezelnék a bajt. A Szívünk Napján az életmódváltást is népszerűsítették: több mozgást, a dohányzás elhagyását, egészségesebb táplálkozást javasoltak a szakemberek hitelesen, megalapozottan, közérthetően.