A sors különös akarata talán, hogy néha a sorscsapás mellé rögtön ad segítséget is. Vajon mi ilyenkor a sors célja? Üzenni, hogy lám, most még kaptál egy esélyt, de változtass, mert legközelebb nem leszek ilyen kegyes? Kardiológus jelenlétében meghalni ilyen szerencsés kimenetelű katasztrófa - ha lehet ilyet mondani. Örökre emlékezetes esemény, de biztosan nem olyan emlékre vágyott az ifjú pár, hogy az egyik orvos vendégnek leálljon a szíve a szertartás közben...

Mielőtt elmesélem ezt a rendkívüli esetet, hadd kommentáljam, hogy különböző fórumokon egyre több beszámoló jelent meg laikusok által a közterületen végzett sikeres újraélesztésről. Amilyen nagy öröm egy-egy ilyen híradást olvasni, ugyanígy nő az egymásért való felelősségünk is - és terel minket afelé, hogy tovább szajkózzuk: mindenki sajátítsa el az alapvető ismereteket, hogy a mentők kiérkezéséig esélyt adjon a betegnek.

Mi is történik egy hirtelen szívhalál alkalmával? Az évek folyamán a koszorúerek falában kötőszöveti sejtek szaporodnak fel, amikbe előbb koleszterin, majd mész rakódik le. Ez a folyamat szép lassan elkezdi beszűkíteni a koszorúeret. Előbb fizikai terhelésre jelentkező mellkasi fájdalom tapasztalható (angina pectoris), melyek erősödik, majd megpihenésre megszűnik. Mivel lassan előrehaladó folyamatról van szó, ezért van idő a betegség felismerésére, és gyógykezelésére. Sajnos egyelőre előre megjósolhatatlan, hogy mikor reped meg egy ilyen rejtőzködő plakk. Ha megtörténik, akkor sebzés keletkezik a koszorúér belső felszínén, ahová - mint minden nyílt seb esetében - vérlemezkék rakódnak le, akadályozva az elvérzést. Ám ez ebben az esetben hirtelen elzárja a koszorúérben a véráramlást is! Amennyiben záros határidőn belül nem sikerül újraindítani a véráramlást a koszorúérben, az ér által ellátott szívizom heves, nyomó jellegű mellkasi fájdalom kíséretében elhal. Már maga a szervezet is megpróbálja felnyitni az elzárt koszorúeret, és paradox módon ekkor jelentkezik a hirtelen szívhalál. A véráramlás újraindulása elektromosan instabil szívizmot ér el, és kamraremegés következtében a szervezet vérkeringése leáll. Itt jelentkezik óriási felelősségünk: a 3 percen belül megkezdett újraélesztés 90%-ban sikeres. Más szavakkal mondva 10 esetből 9 ember élete megmenthető, és ehhez nem kellenek drága műszerek, időben megkezdett mellkasi kompresszió (szívmasszázs) a döntő tényező.

Újraélesztés esküvőn

Még egy kardiológus életében is történhetnek életre szóló események, amit sosem felejthet el.

24 évvel ezelőtt tartottuk esküvőnket az Örökimádás templomban. Mivel az esküvő időpontjában már 37 éves voltam, az eskető pap az alábbi bevezetőt mondta:

- Amikor ilyen vén tölgyek is "kidőlnek", akkor izgatottan várjuk, hogy ki a kiszemelt mennyasszony. Megnézzük, és örömmel állapítjuk meg, hogy megérte várni.

Mi a hívőknek háttal ülve vettünk részt a szertartáson, amikor egy sikolyt hallottunk:

- Segítség, van itt orvos?

Majd mozgolódás támadt a padsorokban.

Egy kardiológus esküvőjén ugyebár sok kardiológus is teszi tiszteletét. Családi jóbarátunk késve érkezett az esküvőre, ezért sietve jött. Mellkasi fájdalmat érzett, majd összeesett.Míg mi elől életünk nagy elhatározásával foglalkoztunk (volna), hátul a padsorok között azonban megkezdődött a harc az életéért. Szerencsére sok hozzáértő volt a helyszínen és még orvosi felszerelés is akadt.

Sikeres újraélesztés után a mentő elszállította a beteget. Nászutunkra a kórházi látogatásról indultunk el. És persze miután hazaérkeztünk, és munkába álltam, barátunknál elvégeztem a szívaktéterezést, amit koszorúér-műtét követett.

Barátunk még 10 évig élt, elsősorban mozgásszervi panaszok kínozták - az élete újra a maga kezében volt, nem a sors játékszere lett.

Újraélesztés kirándulás alatt

Bár egy esküvő nem csak az említettek miatt egyszeri és megismételhetetlen ünnepi esemény, nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor közterületen sikerült valakinek az életét visszaadni.

Egy kardiológiai osztállyal kirándultunk, és a kirándulás végén egy kastélyban álltunk meg vacsorázni. A kastély gazdasági vezetőjének a férje gyermekgyógyász volt, természetesen ő is velünk volt. A tálalásra várva még táncoltunk is, gyermekgyógyász barátunk is.

A szünetben egyszer csak lefordult a székről. Természetesen azonnal megkezdtük az újraélesztést. Közben értesítettük a mentőket is, második defibrillálás után helyreállt a szívműködés. A kórházban meglátogattuk, nem alakult ki nála újabb szívinfarktus. Évekkel később ő is koszorúér műtétben részesült.

"Az élet él, és élni akar."

Alig lehet annál nagyobb örömünk az életben, minthogy valakinek visszaadhassuk egyszeri és megismételhetetlen csodáját:

"Ilyen az ember. Egyedüli példány...

...Szegény a forgandó tündér szerencse,

hogy e csodát újólag megteremtse"

Kérem, tanulják meg Önök is, mit kell tenni, bármikor kerülhetnek hasonló helyzetbe! A keringés fenntartása nem ördöngösség!