Egy több mint 8 ezer fő bevonásával készült vizsgálat szerint ugyanis a helyzet kicsit komplikáltabb: távol tart valakit az alma, de nem az orvost!





A vizsgálat késztítő a JAMA Internal Medicine című folyóiratban publikálták adataikat, és azt a következtetést vonták le, hogy azok az emberek, akik naponta egy almát megettek, nem töltöttek kevesebb éjszakát kórházban vagy nem jártak ritkábban pszichiáterhez - viszont lényegesen kevesebb gyógyszert kellett felírni nekik.

A tanulmány szerzői úgy jutottak erre a következtetésre, hogy 8 399 embert vizsgáltak meg (753 napi almafogyasztó volt közöttük). Az almaevők képzettebbek voltak, kevésbé voltak dohányzók, és jellemzőbb volt rájuk, hogy kisebbségi rasszhoz vagy etnikai kisebbséghez tartoztak.

„Az eredményeink szerint az almafogyasztás népszerűsítésének lehet (korlátozott) haszna a nemzeti egészségügyi kiadások csökkentésében" – írják a tanulmány szerzői. „A bizonyításon alapuló állítások korában azonban inkább azt érdemes kijelenteni, hogy napi egy alma a gyógyszerészt távol tartja".

De mégis miért jó almát enni?

Nos, aki sokszor szenved hasmentéstől, egyen finomra reszelt almát. Hogy miért? Mert az élelmi rostok közül ilyenkor a vízben oldódó finom rost, a pektin, és a pektin tartalmú nyersanyagok javasolhatók, mint pl.: az alma. A meghámozott, nyers, finomra lereszelt alma pedig pektinben igen gazdag. Az alma mellett szól az is, hogy a benne található gyümölcssavak és B-vitamin is jótékonyan hatnak a belekre, segítik a tápanyagok felszívódását.

Egyébként épp ma indul országos kampány az alma-fogyasztás hazai népszerűsítése érdekében. A következő hetekben számos áruházban lesz almakóstoltatás, hogy a vásárlók megismerhessék a különböző almafajták ízeit. Egyébként épp ma indul országos kampány az alma-fogyasztás hazai népszerűsítése érdekében. A következő hetekben számos áruházban lesz almakóstoltatás, hogy a vásárlók megismerhessék a különböző almafajták ízeit.

Sajnos már megszámolni is nehéz, hogy hány ember szenved szív- és érrendszeri megbetegedésekben, hány embernek van magas koleszterinszintje. Az alma ennek a megoldásában is jótékony hatású lehet, hiszen valamelyest csökkenti a vér koleszterinszintjét, amely az erek meszesedéséhez vezethet.

Az alma fogyasztása serkenti a nyáltermelést a szájban, amely védőrétegként fonja körbe a fogakat, így gátolja a fogszuvasodás kialakulását, de csökkenti a szájban lévő baktériumok számát is, amelyek felszaporodva kellemetlenné tehetnék a leheletet. (Persze ez nem pótolja a fogmosást!)

Mindemellett: az alma a legjobb nassolnivaló. Míg egy fél zacskó (100 gramm) chips vagy egy tábla tejcsokoládé több mint 500 kalóriát tartalmaz, addig ugyanennyi almában csak 30 kalória van és az alma zsírtartalma is csupán töredéke a burgonyaszirom és a csoki zsírtartalmának. Sőt az alma energiapótlásnak is kitűnő, mert a benne lévő gyümölcscukor könnyen felszívódik. Magas rosttartalma miatt viszont nem dobja meg hirtelen a vércukorszintet, ezért cukorbetegek is fogyaszthatják.

Az alma héjával, egészben fogyasztva a legegészségesebb, hiszen így jut a legtöbb vitamin és ásványi anyag szervezetünkbe.