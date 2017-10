Ma már sikk életet menteni - de valahogyan meg is kell tanulni és ott is kell lenni a helyszínen. Ezért elindult a Szív City elnevezésű, életmentést segítő mobilalkalmazás az Országos Mentőszolgálatnál (OMSZ). És elérhető egy egyedi, automatikus elsősegélynyújtó robotalkalmazás is, mely abban segít, hogy bármikor megtanuljunk életet menteni.