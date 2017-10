Egy több országra is kiterjedő vizsgálat szerint a markolás erőssége meglehetős biztonsággal ad jelt az egészségi állapotunkról, és arról is, milyen eséllyel fenyeget bennünket a szívinfarktus, a stroke vagy az idő előtti halálozás - olvasható a Medscape.com oldalán.

17 ország közel 140 ezer, 35 és 70 év közötti lakosát vonták be abba a vizsgálatba, amelynek eredményei szoros, fordított arányosságot mutattak a markolás erőssége, valamint a szív- és érrendszeri, illetve attól független halálozás, illetve az infarktus és a stroke között. A szorítás erősségének elvesztése nagyobb biztonsággal jelezte előre a halálozás kockázatát, mint a szisztolés vérnyomásérték.

Határozott összefüggés

Az összefüggés határozottsága még magukat a kutatókat is meglepte.

Dr. Darryl P. Leong, a kanadai McMaster University munkatársa, a kutatás vezetője elmondta, hogy a kapcsolat a markolás gyengülése és a különféle betegségek előfordulása között akkor is fennállt, ha a vizsgált emberek szociális és gazdasági hátterét, képzettségét, illetve egyéb egészségügyi problémáit is figyelembe vették. A szorítás erőssége ráadásul olcsón és hatékonyan vizsgálható, és kiváló kockázatjelző mutató.

A neves Lancet nevű szakmai folyóiratban publikált vizsgálat előzményének azok a korábbi tanulmányok számítanak, amelyek már kimutatták a szorítás gyengülése és a halál, illetve a szív- és érrendszeri betegségek kockázata közötti kapcsolatot, ezek a vizsgálatok azonban legtöbbször a magas jövedelmű országokra, és ezeken belül is főként a fehér bőrű népességre korlátozódtak. A mostani kutatás viszont számos ország különféle etnikai hátterű és anyagi helyzetű lakóit vizsgálta.

Jobb kockázatjelző, mint a vérnyomás

A vizsgálat kezdetekor a szorítás gyengesége erőteljesen kapcsolódott a szív- és érrendszeri betegségekhez, a szívmegálláshoz, a stroke-hoz, a magas vérnyomáshoz, illetve a krónikus obstruktív tüdőbetegséghez (a COPD-hez). A vizsgált személyek 2,4 százaléka halt meg a 4 éves átlagos követési idő alatt, az elhunytak 79 százaléka esetében ismert volt a halál oka. A vizsgálat során a gyenge szorítás és a valamennyi okból bekövetkező halálozás között jelentős összefüggést állapítottak meg, ám a cukorbetegség és a szorítás gyengesége nem függött össze. A szorítás gyengesége és a rák közötti kapcsolat csak a magas jövedelmű országokban volt megállapítható. A gyenge markolás és a szívbetegség, valamint minden más okból bekövetkező halálozás közötti összefüggés nemtől és kortól függetlenül fennállt. A szorítás gyengülése jobb kockázatjelzőnek bizonyult a szisztolés vérnyomásértéknél, bár a vérnyomás jobban jelezte a szív-és érrendszeri betegségeket.

Dr. Leong szerint a tanulmány következtetése az is, hogy a rendszeres testmozgást mindenkinek be kellene iktatni a napi programjába, és ebben a kardioedzés mellett az erősítő gyakorlatoknak is szerepelniük kellene.

Nemzetközi résztvevőgárda

A PURE elnevezésű vizsgálatban 2003 januárja és 2009 decembere között figyeltek meg 142 961, 35 és 70 év közötti résztvevőt 17 országból. A magas jövedelmű országokat Kanada, Svédország és az Egyesült Arab Emirátusok képviselte, a közepes jövedelmű országok listáján Argentina, Brazília, Chile, Malajzia, Lengyelország, Dél-Afrika, Törökország, Kína, Kolumbia és Irán szerepelt, míg az alacsony jövedelmű országok közül Bangladesh, India, Pakisztán és Zimbabwe lakosait vizsgálták. Az Egyesült Államok lakosai nem vettek részt a kutatásban.

A résztvevők demográfiai adatai mellett a vizsgálat kezdetén a vérnyomásértékeiket, a testtömegindexüket, valamint a Nemzetközi Fizikai Aktivitás Kérdőív (International Physical Activity Questionnaire, IPAQ) kérdéseire adott válaszaikat is rögzítették, valamint egy a táplálkozásukra vonatkozó kérdőívet is kitöltettek velük. A jelenlegi vizsgálatban 139 691 résztvevő markolás-erősségének vizsgálata során kapott adatokat elemezték.