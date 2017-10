Amikor a szív „munkabírása" hosszabb ideig csökken, akár életveszélyes szituáció is keletkezhet. Ennek vannak enyhébb és súlyos, azonnali ellátást igénylő formái is.

Mikor kell azonnal orvoshoz fordulni?

A szívritmuszavarok bizonyos formái, például a kamrai tachycardia extrém gyors, kaotikus szívritmust eredményeznek. Az ún. tartós kamrai tachycardia veszélyes lehet, mivel a kamrák nem tudnak eléggé telődni, illetve nem tudják megfelelően pumpálni a vért. Ezért a vérnyomás leesik, amit szívelégtelenség követ. Ez a fajta ritmuszavar azért is veszélyes lehet, mert kamraremegéssé (kamrafibrillációvá), a szívleállás egy fajtájává alakulhat át – hívja fel a figyelmet Sztancsik Ilona, a Budai Kardioközpont kardiológusa.

Melyek a kamraremegés tünetei?

Ájulás,

alig tapintható pulzus, alig mérhető vérnyomás,

görcsroham.

A kamraremegést rendkívüli vészhelyzetként kell kezelni, azonnal mentőt kell hívni! Az újraélesztéssel azonban nem szabad a kiérkezésig várni, azonnal el kell kezdeni. Ez 30 mellkas kompresszió, vagyis nyomás, 2 befúvásos lélegeztetés felváltva mindaddig, amíg el nem érhető a defibrillátor, illetve a szakszerű orvosi segítség megérkezéséig.

A pitvarfibrilláció alattomosabb lehet

A szív felső üregeiben, a pitvarokban is kialakulhat fibrilláció, amelyek hatására akár vérrögök is keletkezhetnek. Ugyanis, ha a vért a szív nem tudja teljes mértékben kipumpálni a pitvarból, akkor az ott maradva rögösödhet. Ha pedig ez a vérrög elszabadul, bekerülhet a véráramba, és megakadhat a szűkebb artériákban, pl. például az agyban. A folyamat végeredménye a stroke, bár a vérrögök más szerveket is károsíthatnak.

Melyek a pitvarfibrilláció tünetei?

Szabálytalan és gyors szívdobogásérzet,

fáradtság,

légszomj,

szédülés,

mellkasi fájdalom.

Egyes esetekben a pitvarfibrilláció lehet teljesen tünetmentes és csak rutin kardiológiai vizsgálat esetén ismerik fel. Ugyanakkor tudni kell, hogy az embóliaveszély ilyenkor is fennáll. Ezért fontos, hogy tapintással tudjuk ellenőrizni a pulzusunkat, amivel felismerhető a szabálytalan szívműködés, és már az enyhébb figyelmeztető jeleknél is forduljunk kardiológushoz.

A szívritmuszavart akár magunk is érzékelhetjük