Bizonyos pótütések vagy az alkalmanként jelentkező erős szívdobogás érzése előre vetítheti a pitvarfibrilláció kialakulását. A szívritmuszavarok korai jeleinek felismerése és a kezelés megkezdése létfontosságú!

Jóval korábban is jelentkezhetnek a figyelmeztető jelek

Svéd kutatók végezték azt a 10 éven tartó utánkövetéses vizsgálatot, amely a pitvarfibrilláció korai jeleire koncentrált. A malmöi Lund University és a Skåne University Hospital tudósai 389 személyt figyeltek meg 1998-2000 között 24 órás Holter-EKG vizsgálattal, akik között nem voltak pitvarfibrillációval diagnosztizált betegek. Az eredmények értékelésekor figyelembe vették az életkort (az átlagéletkor 65 év volt), a nemet (44 százalékban voltak férfiak), a szisztolés vérnyomást, a magasságot, a súlyt, a dohányzást és az esetlegesen meglévő inzulinrezisztenciát.

Az 10,3 év alatt, amíg nyomon követték a vizsgált személyek kórtörténetét, arra az eredményre jutottak, hogy 45 esetben jelentkezett pitvarfibrilláció, amelyet a pitvari pótütések (szupraventrikuláris extraszisztolé) és egy bizonyos gyors, erős szívdobogás érzés (szupraventrikuláris tachycardia) évekkel korábban, jóval előre jelezhetett.

Mit jelent mindez a gyakorlatban?

"A pitvari pótütések a szív pitvari részében keletkeznek, és igen sokan megtapasztalhatják ezt az önmagában nem veszélyes funkciózavart. Maga a jelenség kellemetlen érzést okozhat, mert az extra szívverést gyakran egy rövid szünet követ. A páciens ilyenkor úgy érzi, mintha a szívverése „kihagyna" egy ütemet – ismertette a tüneteket Dr. Sztancsik Ilona, a Budai Kardioközpont kardiológusa, aneszteziológus, intenzív terapeuta.

Különösen fiatalabbaknál gyakori az ún. szupraventrikuláris tachycardia, amely számos, a kamrák felett eredő arrhythmia típust foglal magába. A jelenség hirtelen kezdődő, néhány másodperctől néhány órán át tartó, gyors, szabályos szívösszehúzódásokat, vagyis erős szívdobogás érzést eredményez. Ez akár 160-200 / perces szívfrekvenciát is jelenthet, amit igen nyomasztó élményként élhet meg a páciens.

- Mindkét jelenséggel gyakran fordulnak orvoshoz a páciensek, ugyanis valódi kellemetlenséget, félelmet élhetnek meg egy-egy ilyen alkalommal, aminek szeretnének utánajárni – hangsúlyozza dr. Sztancsik Ilona, a Budai Kardioközpont kardiológusa. - Ez nagyon helyes lépés, ugyanis a megfelelő vizsgálatokkal – például nagylabor vizsgálattal, nyugalmi EKG-vel, pajzsmirigy ultrahanggal, 24-órás Holter EKG-vel – kideríthetjük van-e esetleg valódi, kialakult betegség a háttérben.

A pitvarfibrilláció sokáig csak figyelmeztető jeleket produkál

A svéd kutatás is bizonyította, hogy már az első, szokatlan tüneteket is érdemes komolyan venni. A fáradtság, a légszomj, a mellkasi fájdalom, a gyors szívdobogás érzés, illetve az egyszer-egyszer „kihagyó" szívverés ugyanis pitvarfibrillációra is utalhatnak.

A szív felső üregeiben, a pitvarokban kialakuló fibrilláció hatására, a pangó vér miatt pedig akár vérrögök is keletkezhetnek. Egy elszabaduló vérrög aztán elzáródást okozhat az agyban és más szervekben, tehát korántsem veszélytelen jelenségről van szó, mindenképpen fontos a korai felismerés, mert anticoaguláns (vérhígító) kezeléssel megakadályozható vérrög képződés kialakulása.

Egyes esetekben a pitvarfibrilláció lehet teljesen tünetmentes ám rutin kardiológiai vizsgálat esetén felismerik - ami igen jó hír, hiszen az embóliaveszély ilyenkor is fennáll, ennek megelőzése létfontosságú. Ezért fontos, hogy az enyhébb, szívritmusra vonatkozó figyelmeztető jeleknél, illetve családi halmozódás esetén időnként tünetmentesen is vizsgáltassuk ki magunkat kardiológussal.