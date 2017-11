Térítésmentesen hozzáférhető a háziorvosoknál az idei influenzaszezonra készített védőoltás. A keringési betegségben szenvedők életkortól függetlenül ingyen juthatnak hozzá a vakcinához - és erre szükségük is van! Mondjuk is, hogy miért!





Az akár halálos szövődményeket is okozhat az influenza

Idén is 3 influenza altípus ellen nyújt védettséget az időben beadott vakcina, és most is 1 millió 300 ezer ember kaphat belőle térítésmentesen.

Az influenza figyelőszolgálat október elejétől működik, de egyelőre még kevesen fordulnak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. Magyarországon jellemzően február-március hónapokban tetőzik a járvány.

Több, igen nagy betegszámú megfigyelés foglalkozik azzal az összefüggéssel, hogy akik az influenza ellen védőoltást kapnak, azok között az oltás évében kevesebb szívinfarktus fordul elő. Egy több mint 70 000 beteget vizsgáló angol tanulmányban azt találták, hogy az első szívinfarktus esélyét mintegy 20%-kal csökkenti az oltás.

Egy ausztrál tudományos közleményben pedig infarktusos betegeket vizsgáltak és hasonlítottak össze infarktusban nem szenvedőkkel. Az infarktusosok között még az előző megfigyeléshez képest is jelentősebb, mintegy 50%-os infarktusesély-csökkenést vettek észre az influenza elleni oltásnak köszönhetően.

Az orvosi felfogás szerint az influenza okozta gyulladásos jelenségek koszorúér-elzáródást, vagyis a szívinfarktust válthaznak ki, ezért érdemes az influenzát időben megelőzni. Az oltásnak szerepe lehet a gyulladások megelőzésében, mivel megakadályozza, hogy a szívbetegek szűkülő vérereiben gyulladás keletkezzen és azok megrepedezzenek, illetve csökkenti az esélyét annak, hogy a vérlemezkék összecsapódjanak és az influenzafertőzés következtében elkerülhetetlen magas láz miatt könnyebben elszabaduljanak.

Oltással lehet a leghatékonyabban védekezni

Az influenza elleni védekezés, a betegség megelőzésének leghatékonyabb módja a védőoltás. A vakcina összetételére minden évben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) tesz közzé ajánlást az előző szezonban leggyakrabban azonosított vírusok alapján.

Ki kaphat térítésmentesen belőle?

Hazánkban – az elmúlt évekhez hasonlóan – 1,3 millió térítésmentes vakcina áll rendelkezésre a rizikócsoportokba tartozók influenza elleni védőoltásához. Térítésmentes védőoltásra jogosult kivétel nélkül minden 60 évesnél idősebb személy, de életkortól függetlenül például az asztmások, cukorbetegek, szív- és érrendszeri betegségben szenvedők és a várandós nők is.

Ingyenes oltásban részesülhetnek:

60 éven felüliek, egészségi állapotuktól függetlenül;

krónikus légzőszervi betegségben szenvedők, asztmás betegek;

súlyos elhízás vagy neuromusculáris betegség miatt korlátozott légzési funkciójú betegek;

szív-, érrendszeri betegségben szenvedők (kivéve a kezelt magasvérnyomás-betegséget);

veleszületett vagy betegség/kezelés révén szerzett immunhiányos állapotban szenvedő betegek (beleértve a HIV-pozitív személyeket, daganatos betegségben szenvedőket is);

krónikus máj- és vesebetegek;

anyagcsere-betegségben szenvedők, pl. diabetes;

várandós nők;

azok a nők, akik a gyermekvállalást az influenza szezonális időszakára tervezik;

ápolást, gondozást nyújtó, rehabilitációs, átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben, lakóotthonokban, vagy egészségügyi intézményekben huzamosabb ideig ápolt, gondozott személyek;

tartós szalicilát-kezelésben részesülő gyermekek és serdülők (a Reye-szindróma veszélye miatt).

Szintén a kedvezményezettek közé tartoznak a fertőzés átvitele révén veszélyeztető személyek: egészségügyi dolgozók, különös tekintettel a transzplantációs, az onkológiai, a hematológiai, a dializáló, szülészeti-nőgyógyászati, a felnőttek és a gyermekek számára intenzív ellátást nyújtó, valamint a krónikus belgyógyászati osztályokon a betegekkel közvetlen kapcsolatba kerülő személyekre, továbbá a várandós nők és az újszülöttek, csecsemők gondozását végző egészségügyi dolgozók (beleértve a védőnőket is); illetve ápolást, gondozást nyújtó egészségügyi, szociális intézmények dolgozói.

Az ÁNTSZ azok számára is javasolja az influenza elleni vakcina beadatását, akik nem jogosultak térítésmentes védőoltásra. Számukra gyógyszertári forgalomban, orvosi rendelvényre érhető el az oltóanyag.

Mit okozhat az influenza?

Az influenza kellemetlen tüneteket okozó megbetegedés, általában szövődmények nélkül, néhány nap alatt gyógyul.

Ugyanakkor a súlyos szövődménnyel járó megbetegedések kórházi kezelést, sőt akár gépi lélegeztetést igényelhetnek, bizonyos esetekben pedig halált is okozhatnak. Az influenza megelőzésének leghatékonyabb, legbiztonságosabb és legolcsóbb módja a védőoltás.

A legmegfelelőbb, ha még az ősszel kérjük az influenza elleni védőoltást. Az ÁNTSZ azt ajánlja, hogy legkésőbb decemberig adassa be a vakcinát, aki hatékonyan szeretne védekezni a fertőzés ellen.