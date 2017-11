Általában összekeverjük ezeket a fogalmakat, de valójában két különböző eseményről van szó!

Hirtelen szívhalál

A hirtelen szívhalál elektromos probléma, amelynek következtében a szív elkezd rosszul működni, és hirtelen megáll. Az elektromos zavar következtében a szív ilyenkor kiesik a normális ritmusából, elkezd szabálytalanul verni, előáll a szívritmuszavar (aritmia). Ennek következtében a szív pumpáló hatása megszakad, így nem jut vér az agyba, a tüdőbe és a többi szervbe.

A hirtelen szívhalál súlyos életveszélyes ritmuszavar a sok egyéb ritmuszavarhoz képest, nem keverendő össze a pitvarfibrillációval. Kialakulhat súlyos káliumhiány, szívelégtelenség illetve genetikusan meghatározott betegségek pl. Cardiomyopathia, Kalium-csatornabetegségek miatt is, de szívinfarktus következtében is.

Ilyenkor egyáltalán nincs szívösszehúzódás, emiatt omlik össze perceken belül a keringés és eszméletét veszti a beteg. Pitvarfibrilláció vagy még enyhébb ritmuszavarok esetén ez nem következik be!

Mi történik?

Hirtelen szívhalál esetén néhány másodpercen belül a beteg reagálásra képtelen lesz, nem lélegzik vagy legfeljebb zihál. A halál perceken belül beáll, ha a beteg nem kap kezelést.

Mit tegyünk ilyenkor?

A hirtelen szívhalál még visszafordítható, ha pár percen belül megkapja a megfelelő kezelést. Először is hívjuk a mentőket, és kezdjük meg az újraélesztést.

Ha rendelkezésre áll esetleg félautomata vagy automata defibrillátor, azonnal kezdjük el használni. Ha két személy is tud segíteni, az egyik azonnal kezdje el az újraélesztést, a másik pedig hívja a mentőket és keressen defibrillátort.

Hirtelen szívhalálnál a gyors beavatkozás életet menthet! Mutatjuk, mit kell csinálni - egy fülbemászó dallam ritmusára!

Szívinfarktus

Szívinfarktus akkor következik be, ha a szívbe vezető véráram akadályba ütközik. Az elzáródott artéria megakadályozza, hogy az oxigénben dús vér eljusson a szívbe. Ha az elzáródott artéria nem szabadul fel gyorsan, akkor az a szívterület, amelyet az elzáródott artéria ellátna vérrel, elkezd elhalni.

Mi történik?

A szívinfarktus tünetei azonnal jelentkeznek: nagyon intenzív mellkasi és felső testi diszkomfortérzés, zihálás, hideg verejtékezés, hányinger vagy hányás. Kifejezetten általános, hogy a tünetek lassan kezdődnek, és órákig, napokig vagy akár hetekig is fennállnak a szívinfarktus bekövetkeztéig. A hirtelen szívhalállal ellentétben a szívinfarktus során a szív nem szűnik meg dobogni.

Minél később kapja meg a beteg a megfelelő ellátást, annál nagyobb lesz a károsodás.

A szívinfarktus tünetei a nők esetében különbözhetnek (zihálás, hányinger vagy hányás, hát- vagy állkapocsfájdalom).

Mit tegyünk ilyenkor?

Még akkor is hívjuk a mentőket, ha nem vagyunk biztosak a szívinfarktus tüneteiben. Minden perc számít! Azonnal szívkatéteres centrumba kell szállítani a beteget, ahol szakszerűen ellátják a szívinfarktust, és a kórházba kerülés után azonnal elkezdik a kezelést.

Az a legjobb, ha az infarktus bekövetkezte után egy órán belül megkezdik az ellátást. A szívkatéteres centrumok természetesen az esetleges szívleállást követő újraélesztésre is fel vannak készülve.

Ok okozati összefüggés van? Igen, valamelyest. Tíz infarktusos betegből háromnak meg is áll a szíve is! Ezt kockáztataja tehát az, aki késlekedik mellkasi fájdalom esetén és nem hív mentőt azonnal!