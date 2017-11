Egy új kutatás ismét kapcsolatot mutatott ki a mértékletes alkoholfogyasztás és a bármely okból, illetve szív- és érrendszeri vagy daganatos betegség miatt bekövetkező halálozás kockázatának csökkenése között. A nagy mennyiségű alkohol fogyasztása azonban az új eredmények szerint is növeli a veszélyt.

Világos mintázat

A mintázat világosan megfigyelhető: mind a bármely okból bekövetkező, mind a daganatos, szív-, valamint agyi ér-eredetű halálozás esetében a rendszertelenül alkoholt fogyasztók, illetve a korábban rendszeresen alkoholt fogyasztók halálozási kockázata nagyobb, mint a kis mennyiségű alkoholt fogyasztóké, illetve a mértékletesen ivóké.

Nagy mennyiségű alkoholt fogyasztók esetén azonban a halálozási kockázat ismét megugrik, ami a kutatók szerint azt jelzi, hogy a rendszeres, nagy mennyiségű alkohol fogyasztása és a rendszertelen, komoly lerészegedés is komoly egészségügyi kockázatokkal jár.

Részletes elemzés

Az adatokat nem, kor, etnikai hovatartozás, iskolázottság, családi állapot, testtömegindex, fizikai aktivitás, dohányzás és egyéb, diagnosztizált betegségek (pl. magas vérnyomás, szívbetegség, stroke, daganatos betegség és cukorbetegség mentén is korrigálták.

Az alcsoportok adatainak elemzésekor kiderült, hogy az enyhe, illetve mérsékelt alkoholfogyasztás mind a férfiaknál, mind pedig a nőknél csökkentette a bármilyen okból bekövetkező, a szív- és érrendszeri, illetve a daganatos eredetű halálozás kockázatát, míg a legnagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztó csoportnál a bármely okból bekövetkező, illetve a daganatos eredetű halálozás kockázata is nagyobb volt a férfiaknál, a nők esetében azonban nem.

Megerősíti a korábbi tapasztalatokat

Dr. Giovanni de Gaetano és Dr. Simona Constanzo, az olasz IRCCS Instituto Neurologico Mediterraneo NEUROMED munkatársai, a tanulmány bírálói szerint már több vizsgálat is kimutatta az alkoholfogyasztás és a halálozás kockázata összefüggésében megfigyelhető J vagy U alakú görbét. Dr. Xi kutatás megerősíti ezt és a korábbi vizsgálatok egyes gyengeségeire is rámutat – az mindenesetre tény, hogy az alkoholfogyasztás és a halálozási kockázat összefüggéseit nem lehet figyelmen kívül hagyni, és ezek az adatok akár közegézségügyi irányelvek alapjául is szolgálhatnak.

A vizsgálatról

A Dr. Bo Xi, a kínai Shangdong University munkatársa által vezetett kutatás során az amerikai National Health Interview Survey (NHIS) elnevezésű vizsgálat 333 247 résztvevőjének adatait elemezték.

Az átlagos követési idő 8,2 év volt. Az eredmények igazolják, hogy az alkoholfogyasztás és a halálozási kockázat viszonylatában egy J alakzat figyelhető meg: a kis mennyiségűtől a mértékletesig terjedő alkoholfogyasztási szokások csökkentik a halálozás, különösen a szív- és érrendszeri eredetű halálozás kockázatát.