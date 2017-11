Az elmúlt hónapokban Dr. Vértes András kardiológust, Magyar Kardiológusok Társasága - Prevenciós és Rehabilitációs munkacsoport-vezetőjét több betege is azzal kereste fel, hogy elhagyja-e a sztatin kezelést, mivel több helyről is azt hallotta, hogy az minimum felesleges, de akár árthat is. A szakember ezért úgy döntött, leszámol a tévhitekkel.