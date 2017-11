A cukrozott italok miatt a férfiaknál gyakoribb lehet a szívelégtelenség

Összefüggést találtak a cukrozott üdítőitalok és a rossz szív- és érrendszeri kilátások között. A svéd tanulmány szerint azok a férfiak, akik napi rendszerességgel isznak cukrozott üdítőitalokat a szívelégtelenség fokozott kockázatának teszik ki magukat.

A kutatásban részt vevő 42 000 középkorú vagy idősebb férfi vizsgálata után kiderült, hogy azok körében, akik rendszeresen legalább két pohár cukrozott üdítőitalt ittak naponta, 23 százalékkal nagyobb valószínűséggel alakult ki szívelégtelenség a 11 éves nyomon követési időszak alatt azokhoz képest, akik egyáltalán nem fogyasztottak ilyen italokat.

Dr. Iffat Rahman (Karolinska Institutet, Stockholm) és munkatársai leírták, hogy bár több, még szélesebb körű kutatásra lenne most szükség, de „ezek az eredmények is segíthetik a szívelégtelenséget megelőző stratégiákat, például a diétás ajánlások is jobbak lehetnek."



Dr. Miguel A Martínez-González és Miguel Ruiz-Canela (University of Navarra, Pamplona, Spanyolország) szerkesztőségi cikkükben azt írják, hogy a tanulmány egyetlen, nagy mennyiségben fogyasztott termék szerepét hangsúlyozza, amelyiknek hatása lehet a szívelégtelenség kialakulására.

„Az eredmények alapján az lenne a legjobb üzenet, ha a megelőző stratégiákba az építenék be, hogy ezeket az italokat csak alkalmanként vagy egyáltalán semmikor se fogyasszuk" – foglalják össze a szerkesztők.

A szívelégtelenség kockázata

A korábbi kutatások csak a cukrozott italok és általában a szív- és érrendszeri betegségek közötti megnövekedett kockázatról és az elhízás, valamint a kettes típusú cukorbetegség közötti kapcsolatról számoltak be.

A jelenlegi tanulmányban viszont a kutatók a cukrozott üdítőitaloknak kifejezetten a szívelégtelenség kialakulására való hatását vizsgálták.

A vizsgálatot 42 400, 45 és 79 év közötti svéd férfiból álló mintán végezték. Minden részt vevő kitöltött egy étkezési, fizikai aktivitási és életmódot vizsgáló kérdőívet 1997-ben. Egy pohár ital ebben a tanulmányban 200 ml-nek felelt meg. A gyümölcslevet nem sorolták a cukrozott üdítőitalok közé.

A kutatásban részt vevőket átlagosan 11,7 évig követték, és ezalatt az idő alatt 4113 szívelégtelenség alakult ki. Ebből 3604 esetben volt szükség kórházi kezelésre, és 509 haláleset történt.

A változók részletes vizsgálata során a kutatók szignifikáns összefüggést találtak szívelégtelenség kockázata és a napi két vagy több pohár cukrozott üdítő fogyasztása között azokhoz képest, akik egyáltalán nem ittak ilyesmit.

Nem találtak szignifikáns összefüggést viszont a bármekkora mértékű üdítőital-fogyasztás, a dohányzás, a túlsúly és a 65 évnél idősebb életkor között.

A kutatók számos vizsgálati korlátra hívták fel a figyelmet, például arra, hogy az étkezési gyakoriságot mérő kérdőív önkitöltő módszerű volt (tehát torzíthatott), valamint nem mértek a kutatás során vérnyomást, inzulin- vagy vércukorszintet.

A cukrozott italok fogyasztása a svéd mintában ugyanakkora, mint más európai lakosság körében, de alacsonyabb, mint az Egyesült Államokban, továbbá ezek a kutatási eredmények nem vonatkoznak más országokra, fiatalabb életkori csoportokra vagy nőkre- írják a kutatók.

Csökkenteni vagy megszűntetni a fogyasztást

A szerkesztői bevezetőben Dr. Martínez-González és Dr. Ruiz-Canela meglepődött, hogy nincsen több olyan tanulmány, amelyik kifejezetten az étkezési szokások és a szívelégtelenség összefüggésével foglalkozik, különösen azért meglepő ez, mert a „a keringési betegségek olyan mértékben terjednek, hogy hamarosan globális egészségügyi vészhelyzet alakulhat ki."

Továbbá „egyetlen korábbi tanulmány sem alapult olyan elsődleges vizsgálaton, amely kifejezetten a cukrozott üdítők és a szívelégtelenség közötti összefüggést értékelte volna" – írták, és további kutatások szükségesek, amelyek különösen a szívelégtelenség kóroktanát és súlyosságát veszik figyelembe, és a fiatalok által fogyasztott cukrozott üdítőitalok hosszú távú hatását értékelik.

Bár a szerkesztők megjegyzik, hogy „ezek az új eredmények kiegészítik az eddigi tudásunkat" ezeknek az italoknak a szív- és érrendszeri betegségek kialakulására való hatásával kapcsolatban, de ez csak az egyik eleme lehet az egészséges étrenddel kapcsolatos tudásunknak.

„Az általános étkezési szokások gazdagabb képet alkotnak, és sokkal fontosabb a betegségek kialakulásának meghatározásánál, mint bármilyen más, önálló étel vagy ital vizsgálata" – írják a szerkesztők. Ennek ellenére az ajánlásokban arra kell biztatni a betegeket, hogy csökkentsék vagy teljesen hagyják ki ezeket az italokat az étrendjükből, és helyettesítsék vízzel, ami hozzájárul a szervezet jó hidratálásához.