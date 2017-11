Segítse Ön is a gyógyszeres kezelések biztonságosabbá tételét azzal, hogy jelenti a feltételezett mellékhatásokat! Ezt kéri az OGYÉI (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet).

November 20–24-e között zajlik több uniós tagállammal egyszerre az OGYÉI lakossági médiakampánya, amelynek célja, hogy minél többen jelentsék a feltételezett gyógyszer-mellékhatásokat. A kampány része annak az európai fókuszhétnek, amelyet immár második alkalommal rendeznek meg annak érdekében, hogy növeljék a gyógyszerekkel kapcsolatos tájékozottságot és erősítsék a tudatos gondolkodást. Az idei figyelemfelhívó kampány középpontjában a vény nélküli gyógyszerek állnak.

Bár a forgalomban lévő gyógyszerek igazoltan hatásosak és biztonságosak, minden gyógyszeres kezelés során felléphetnek mellékhatások, így akár a vény nélküli patikaszerek alkalmazásakor is. Fontos, hogy az egészségügyi szakemberek és a betegek tudatában legyenek a gyógyszerek alkalmazásához kapcsolódó kockázatoknak.

A lehetséges mellékhatások skálája szerteágazó, a fejfájástól a gyomorpanaszokon át az influenzaszerű tünetekig, de van, hogy egyszerűen csak rossz közérzet jelentkezik. A mellékhatás-bejelentések segítik az engedélyező hatóságokat abban, hogy nyomon kövessék a forgalomban lévő gyógyszerkészítmények biztonságosságát, és szükség esetén megfelelő óvintézkedéseket tegyenek. Akkor is fontos, hogy jelentsük a feltételezett mellékhatásokat, ha a panasz több gyógyszer egyidejű alkalmazásakor vagy hosszantartó kezelés után, illetve bármilyen étellel, vagy egyéb termékekkel kialakult kölcsönhatás következtében lép fel.

A gyógyszer-engedélyező hatóságok – köztük az OGYÉI – a feltételezett mellékhatásokról érkező bejelentésekre támaszkodnak annak megítéléséhez, hogy a forgalomban lévő gyógyszerek kellően biztonságosak-e. Sajnos, minden ilyen rendszerbe a ténylegesnél kevesebb bejelentés érkezik – éppen ezért van kiemelt jelentősége a mostani figyelemfelhívó kampánynak, amely a tájékozottság javítása és a tudatos gondolkodás erősítése által az egész rendszert erősíteni hivatott.

A gyógyszerek feltételezett nemkívánatos hatásainak (közismerten mellékhatásainak) összegyűjtésére szolgáló nemzeti mellékhatás-bejelentő rendszerek a gyógyszer-engedélyezés kezdete óta fontos szerepet játszanak a biztonságossági aggályok felismerésében – ezek jelentős részéről csak a hatósági adatbázisban való rögzítés után derül ki, hogy kapcsolatba hozható egy adott gyógyszer alkalmazásával.

Dr. Pozsgay Csilla, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet főigazgatója az idei figyelemfelhívó kampány kapcsán hangsúlyozza: a gyógyszerhatóság tevékenységének legfontosabb része megbizonyosodni arról, hogy a lakosság által alkalmazott gyógyszerek hatékonyak és kellően biztonságosak. A figyelemfelhívó kampánynak fontos szerepe van abban, hogy a lakosság, a betegek és az egészségügyi szakemberek merjék bejelenteni a feltételezett gyógyszer-mellékhatásokat, és tudják, hogy minden egyes bejelentés számít. Mindannyian segíthetünk biztonságosabbá tenni a gyógyszeres kezeléseket azáltal, hogy a gyógyszerek alkalmazásával összefüggésbe hozható bármilyen mellékhatás gyanúját jelentik a hatóságnak.

A bejelentést könnyen és gyorsan megtehetik online elérhetőségünkön.

A figyelemfelhívó kampány az európai uniós SCOPE projekt (Strengthening Collaboration for Operating Pharmacovigilance in Europe, a farmakovigilancia terén való együttműködés erősítése Európában) közös akcióprogramjából indult. Az egyik legfőbb célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a nemzeti gyógyszerhatóság mellékhatás-bejelentő rendszerére. Az idei kampányt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) uppsalai Mellékhatásfigyelő Központja (Uppsala Monitoring Centre) is támogatja, a mellékhatás bejelentések ösztönzésére egy dal és rövid animációk készültek.

A WHO uppsalai Mellékhatásfigyelő Központját (Uppsala Monitoring Centre) 1978-ban hozták létre azzal a céllal, hogy segítse az Egészségügyi Világszervezet nemzetközi gyógyszerfelügyeleti tevékenységét.