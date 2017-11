Nemrég olvashattak Dr. Vértes András tollából egy cikket, amit amiatt írt, hogy az elmúlt hónapokban több betege kereste fel azzal a kérdéssel, hogy elhagyja-e a sztatin kezelést, mivel több helyről is azt hallotta, hogy az minimum felesleges, de akár árthat is. Most azt az információt osztja meg velünk a Magyar Kardiológusok Társasága - Prevenciós és Rehabilitációs munkacsoport-vezetője, hogy mi történik a szervezetben, ha valaki már átestett egy infarktuson.