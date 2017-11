Egy kísérleti projekt során holttestek boncolása nélkül ismerkedhet meg az anatómiával az amerikai Case Western Reserve University 32 orvostanhallgatója. Az úgynevezett kevert valóság abban segít, hogy virtuálisan tanulmányozhassák az emberi szervezetet.

Az utóbbi 100 évben a holttestek boncolása volt az orvostanhallgatók első találkozása a halandósággal és az orvoslás világával. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy a halott szervezet nem egyezik meg az élővel: mások a színek, a textúrák, és a szervekben is változások következnek be, a tüdő például összeesik.

Háromdimenziós modell

A HoloAnatomy elnevezésű technológia ezzel szemben háromdimenziós virtuális utazást tesz lehetővé az emberi testben, a diákok pedig interakcióba is léphetnek a vizsgált szervekkel.

A rendszert, amely a Microsoft HoloLens technológiájának oktatási célú alkalmazása, Dr. Simon Kos, a Microsoft orvosi üzletágának vezetője mutatta be a Health 2.0 elnevezésú konferencián, Kaliforniában. Dr. Kos maga is felvette a HoloLens szemüveget, miközben a filmvásznon mutatták meg, hogyan látja az emberi test háromdimenziós modelljét, amellyel interaktív kapcsolatba is lépett. A megfelelő izom- és szervrendszerek akár fel is nagyíthatók, és részletesen vizsgálhatók. Az új rendszer neve kevert valóság, és már túlmutat mind a virtuális, mind pedig a kiterjesztett valóság nyújtotta élményen.A Case Western egyetemen komoly munka folyt, hogy a technológiát saját oktatási elvárásaikhoz igazítsák, most pedig annak a tesztelése folyik, hogy az új rendszer megfelel-e az egyetem oktatási céljainak. A kísérlet során a diákok egy a campuson kívüli laboratóriumban tanulják az anatómiát a virtuális technológia segítségével.

Erin Henninger szerint az ötlet először ellenállással találkozott, de ez nem tartott sokáig. A technológiák jönnek-mennek, ezért kezdetben kissé mindenki szkeptikus volt, ám egyre világosabb, hogy ez a médium teljesen más, mint amit eddig megszoktunk.

Nincs szükség vegyszerekre

A hagyományos boncolások több ponton is nehézséget jelentenek az orvostanhallgatóknak: a holttestek tartósítására szolgáló erős vegyszerek egyeseknél allergiát váltanak ki, az egyetem számára pedig meglehetősen költséges a hűtő- és szellőztető rendszerek üzemeltetése. A HoloAnatomy alkalmazás időt is megtakarít, hiszen a hallgatók azonnal beléphetnek a tanulmányozott szervrendszerbe, nem kell azt kívülről megkeresniük.

A tapasztalatok szerint a diákok rajonganak az új technológiáért. A visszajelzések szerint a HoloLens hosszú laboratóriumi órákat takarít meg nekik, és világosan látják a szervezet működését, és az egyes szervek elhelyezkedését. Erin Henninger úgy véli, az új technológia forradalmasíthatja az oktatást.