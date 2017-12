Egy kutatás szerint azoknál, akik a migrén során tapasztalják az aurajelenséget, bizonyos mértékben megnő a stroke kialakulásának kockázata. az összefüggésekről és a kardiológiai kivizsgálás jelentőségéről beszélt.

Nem minden migrén jár aurajelenséggel

A stroke rizikója negyedével megnő azoknál az embereknél, akik aurás migréntől szenvednek – áll a Brain magazin cikkében, amelyet a svéd Karolinska Institute kutatói publikáltak. A migrén már önmagában is nagy kihívás elé állítja a betegeket és orvosokat egyaránt, a Migraine Research Foundation szerint Amerikában 39 millió embert érint ez a betegség.

A jellegzetes tünet a közepes vagy erős, lüktető jellegű fájdalom, amely a fej egyik vagy mindkét oldalán jelentkezik. A migrénesek kb. 25%-a tapasztalja az ún. aura jelenséget, amely tulajdonképpen egy neurológiai tünet.

Olyan vizuális zavarokat foglal magában, mint a szem előtt villódzó színes foltok, az átmeneti látáselvesztés, de ide tartoznak az olyan típusú zavarok is, mint a szaglásérzékenység, a hidegrázás, a test egyik felének bizsergése és a beszédzavar is - ismerteti az adatokat Dr. Sztancsik Ilona, a Budai Kardioközpont kardiológusa, aneszteziológus, intenzív terapeuta.

Az aurás migrén 27%-kal növeli a kockázatot

A svéd tudósok 53 ezer iker adatait elemezték, akik 1935-1958 vagy 1959-1985 közt születtek. A fejfájás kérdőívből kiderült, hogy közülük 8635 személy tapasztal migrént, 5082-en aura nélkül, 3553-an aura jelenséggel. 12 éves utánkövetés során 1297 esetben fordult elő agyvérzés az ikreknél. Azokkal az ikrekkel összehasonlítva pedig, akik nem tapasztaltak migrént, az aurás migrénes betegeknél 27%-kal volt nagyobb a stroke kialakulásának esélye.

Ugyanakkor azoknál, akik aura nélküli migréntől szenvedtek, nem nőtt a stroke-rizikó. A kutatók még vizsgálják, az összefüggésben mekkora szerepet játszhatnak az örökletes tényezők és mekkorát a környezeti faktorok.

A rendszeres szűrés és az életmód megelőző hatású