Azoknak az egyébként magas vérnyomásban szenvedő brókereknek, akik macskát vagy kutyát tartanak, a stresszes helyzetekben kevésbé emelkedik meg a vérnyomásuk, a kisállatot nem tartó kollégáikhoz képest - mutatta ki egy vizsgálatban Dr. Karen Allen, a State University of New York at Buffalo kutatója.