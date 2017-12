Egy amerikai kutatás szerint, ha valaki sok gyümölcsöt és zöldséget eszik fiatal felnőttkorában, annak később is kevesebb kalcium rakódik le a szívkoszorúerében. Vagyis nem elég, ha idősebb korunkban „jön meg az eszünk", már ami a táplálkozásunkat illeti.

A CARDIA elnevezésű, több mint 2000 főn elvégzett amerikai vizsgálat az adatok kor, testtömegindex és dohányzási szokások szerinti kiigazítása után arra a következtetésre jutott, hogy azoknak, akik a vizsgálat kezdetén (átlagosan 25,3 éves korukban) napi 7-9 adag gyümölcsöt és zöldséget fogyasztottak, 26 százalékkal kevesebb esélyük volt arra, hogy 20 évvel később kalcium-lerakódás legyen a szívkoszorúerükben, mint azoknak, akik csak 2-4 adag gyümölcsöt és zöldséget ettek.

Amikor az adatokat nem szerint is korrigálták, ez az összefüggés csak a nőknél maradt jelentős: akik a gyümölcs- és zöldségfogyasztás terén a résztvevők felső harmadába tartoztak, azoknak 45 százalékkal kevesebb esélyük volt a szívkoszorúerükben levő kalcium-lerakódásra, mint a legalsó harmadban elhelyezkedőknek.

Eddig csak a középkorúakat vizsgálták

A szívkoszorúérben levő kalcium-lerakódás a szívkoszorúér meszesedésének közvetlen jele, így a szív- és érrendszeri betegségek kockázatbecslésének is fontos eszköze – mondta el a kutatás vezetője, Dr. Michael D. Miedema, a Minneapolis Heart Institute munkatársa.

A táplálkozás és a szív- és érrendszeri egészség összefüggéseit feltáró kutatásokat azonban korábban csak a középkorú emberek csoportjaiban végezték.

- A fiatalok figyelmét is rendszeresen felhívjuk arra, hogy milyen fontos az egészséges táplálkozás, ám eddig nem volt rá bizonyítékunk, milyen komoly befolyással van a fiatalkori étrend a szív- és érrendszeri betegségek későbbi kockázatára. Épp ezért végeztük ezt a vizsgálatot a fiatalok körében. Szerettük volna kideríteni, vajon elég-e, ha az ötvenes éveinkben kezdünk egészségesen táplálkozni, vagy az is számít, hogy mit ettünk korábban? – tette hozzá a kutató.

A tanulmány, amelynek eredményeit a Circulation című szaklapban hozták nyilvánosságra, világosan kimutatta, hogy a sok gyümölcsöt és zöldséget fogyasztók életstílusát nem véletlenül ajánlják már régóta a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának csökkentésére. Ugyanakkor továbbra is fennáll a kérdés, hogy vajon a kalcium-lerakódások ritkább előfordulása közvetlenül a magas zöldség- és gyümölcsfogyasztásnak köszönhető-e, vagy egyszerűen több tényező összejátszásáról van szó.

Több gyümölcs – kevesebb meszesedés

A CARDIA elnevezésű vizsgálatot 1985-86-ben indították azért, hogy 5115 fiatal felnőttnél felmérjék a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. 2506 résztvevő esetében, akiknek a 63 százaléka nő volt, adatokat vettek fel az előző havi étkezési szokásaikkal kapcsolatban is. Ezeket a résztvevőket 2005-ben és 2006-ban komputertomográfiás vizsgálatnak vetették alá, hogy felmérjék a szívkoszorúérben levő kalcium-lerakódást. Ez a vizsgálat a kutatók szerint azért fontos, mert már minimális mértékű kalcium-lerakódás is nagymértékben növeli a szívbetegségekben való elhalálozás kockázatát.

A zöldség- és gyümölcsfogyasztás terén a felső harmadba tartozó nők napi 8,9 adagot ettek ezekből a táplálékokból, míg az alsó harmadba tartozók napi 3,3 adagot.

A férfiaknál a felső harmadba tartozók átlagosan napi 7,2 adag zöldséget és gyümölcsöt fogyasztottak, míg az alsó harmadba tartozók napi 2,6 adagot.

A kutatás szerint a legmagasabb fogyasztású harmadba tartozóknál jelentősen kevesebb esetben fordult elő a koszorúérben kalcium-lerakódás, mint a legalacsonyabb fogyasztású harmadban. A trend akkor is ugyanez maradt, ha az adatokat más étrendi tényezők, például a sült krumpli, a sütemények és fánkok, az üdítő italok és egyéb gyorsételek fogyasztása szerint is kiigazították.

Az egészségügyi mutatók, például a szisztolés vérnyomás, az LDL és HDL koleszterin, valamint az éhgyomri vércukorérték szerinti kiigazítás után is ugyanez maradt a helyzet.

Miért csak a nők?

Ez a kapcsolat a férfiak esetében már nem volt kifejezett. Ez lehet, hogy egyszerűen a résztvevők aránya miatt alakult így, tekintve, hogy a kutatásban mindössze 935 férfi vett részt. Ám más tanulmányok szerint a férfiaknál is megfigyelhető a gyümölcs- és zöldségfogyasztás, valamint a szívkoszorúér kalcium-lerakódásának fordított arányossága, de kétségtelenül nem olyan nagy mértékben, mint a nőknél.

Dr. Miedema szerint ez azt jelenti, hogy a nőknek nagyobb lehetőségük van a megelőzésre, de nem jelenti azt, hogy a férfiaknak egyáltalán ne lenne lehetőségük ugyanerre. Számukra is fontos az egészséges táplálkozás, de a férfiaknak alapvetően nagyobb a szív- és érrendszeri kockázatuk.

Dr. Lichtenstein hozzáteszi: a sok gyümölcsöt és zöldséget fogyasztó nőknek jelentősen alacsonyabb volt a testtömegindexük, az LDL-koleszterinszintjük, és az energia bevitelük, és magasabb volt a HDL-koleszterinszintjük.

Nem csak a gyümölcsön múlik!

Bár a kutatás azt igazolja, hogy aki fiatalon egészségesen étkezik, annak később is jobb lesz az egészsége, Dr. Miedema szerint ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy aki későbbi életkorban szokik rá az egészséges táplálkozásra, az nem látja ennek jó hatását.

Ráadásul nem csak a zöldségeken és gyümölcsökön múlik az egészséges táplálkozás: a teljes kiőrlésű gabonafélék, a zsírszegény tejtermékek, a baromfifélék, a halak és a diófélék fogyasztása is fontos, miközben mérsékelni kell a vörös húsok és az édes üdítők szerepét az étrendben.