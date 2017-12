Modernebb műtők, megújuló kardiológiai járóbeteg ellátás – Csanádi Zoltán professzor határozott a tervek megvalósításában a Debreceni Egyetem Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika élén. Az új igazgató novemberben vette át a klinika irányítását Édes István professzortól.

A Debreceni Egyetem Kardiológiai és Szívsebészeti Klinikáján évente csaknem ezer nyitott szívműtétet és négy-ötezer szívkatéteres beavatkozást végeznek. Az intézet a régióban élő több, mint két millió lakos ellátásáért felel. Egy év alatt 40 ezer járóbetegről és 10 ezer fekvőbetegről gondoskodnak. Csanádi Zoltán, az intézmény november 1-én kinevezett új igazgatója, a hagyományokra építve szeretne a jövőben új lendületet adni a klinikának.

A professzor rövid távú tervei között szerepel a kardiológiai járóbeteg ellátás feltétételeinek javítása, amit a Kenézy Gyula Egyetemi Kórházzal való harmonizáció útján lát megvalósíthatónak.Ennek keretében többek között új profilokkal bővülne a kardiológiai ambulancia: egyebek mellett onko-, sport és terhességi kardiológia, valamint az új katéteres eljárások számára strukturális szívbetegségek ambulanciát hoznának létre. A professzor szerint a nyitott szívműtétek mellett a katéteres kardiológiai beavatkozások lehetnek a klinika húzóágazatai.

- Az ilyen beavatkozásoknál legtöbbször több szakma képviselőinek-kardiológus, szívsebész, aneszteziológus- együttes jelenlétére is szükség van. Az ilyen komplex eljárások ideális helyszíne a hibrid laboratórium, amivel a jövőben bővülhet a klinika. Egy ilyen speciális laboratórium külön-külön is képes biztosítani az összes feltételt, ami akár egy nyitott szívműtéthez, akár egy bonyolult katéteres beavatkozáshoz szükséges, vagy ahhoz, hogy a szívsebészek és a kardiológusok egy időben végezzenek valamilyen beavatkozást ugyanazon betegen – számolt be az egyik tervezett bővítésről Csanádi Zoltán, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika igazgatója.

A professzor elődjéhez, a klinikát 23 éven át vezető Édes Istvánhoz hasonlóan, nagy hangsúlyt fektet arra, hogy betegek a legkorszerűbb ellátásban részesüljenek.

Ennek egyik első megvalósult eleme a megújult klinikai szívelektrofiziológiai labor, ahol az orvosok számos szívritmuszavart képesek katéteres beavatkozással gyógyítani. Az új labort olyan modern műszerekkel szerelték fel, amelyek lehetősé teszik a szív legösszetettebb ritmuszavarainak komplex 3 dimenziós feltérképezését is, amit a célzott terápia követ, szintén katéteres úton.

A kardiológia és a szívsebészet területén egyaránt meghatározó a debreceni intézmény, eredményei pedig nemzetközi összehasonlításban is megállják a helyüket. Az alkalmazott legújabb innovatív eljárások közül többet az elsők között itt alkalmaztak Magyarországon.

- Ilyen volt idén júliusban a nemzetközi team által végrehajtott első hazai ballonos tüdőverőér tágítás, valamint december első hetében elvégeztük a századik TAVI-eljárást, ami az egyik legjelentősebb innováció a szívbetegek kezelésében az utóbbi években – sorolta az év jelentős orvosi sikereit Csanádi Zoltán.

A klinikán 2013 óta elérhető speciális TAVI-beavatkozást eleinte saját finanszírozásban végezték, a finanszírozást a vidéki intézmények közül elsőként kapta meg a Debreceni Egyetem Klinikai Központja. A TAVI-eljárás lényege, hogy aorta-műbillentyűt katéteren keresztül ültetnek be, ez kardiológusok és szívsebészek szoros együttműködésével valósul meg. A módszer gyakran az egyedüli lehetőséget jelenti a zömmel idős betegek életminőségének és életkilátásainak javítására, mivel esetükben a nyitott szívműtétek kockázata vállalhatatlanul magas lehet.

- Az év jelentős eredménye, hogy most már a biztosító is támogatja ezeket a beavatkozásokat nálunk, jelenleg évente 33-at. Reméljük ez tovább növelhető, mivel igény bőven van rá - tájékoztatott a szakember.