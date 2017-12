Mivel a magas vérnyomást néma gyilkosnak is szokták nevezni, rengeteget foglalkoztatja ez embereket, hogy nincs-e mégis valami tünet, amire odafigyelve kiderülhet, ha valaki hipertóniás.

Milyen panaszokkal, illetve tünetekkel járhat a hypertonia?

Sokan azért nem fordulnak orvoshoz, illetve nem mérnek, mérettenek vérnyomást, mert úgy gondolják, úgyis lenne valami tünete, ha baj lenne.

Pedig általában tünet és panaszmentes formában kezdődik, hiszen az emelkedett vérnyomást a szervezet még jól tolerálja (ezért is nevezzük alattomos betegségnek).

Enyhe formájában azért előfordulhat a szapora szívverés érzése, mely akár rohamokban is jelentkezhet. Kísérheti verejtékezés, fáradékonyság, fejfájás, mely gyakran, de nem mindig tarkótáji. Súlyosabb esetben nem forgó jellegű szédülés, átmeneti látászavar, hallászavar, kéz-láb gyengeség jelzi az agyi keringés érintettségét. A fulladás (fizikai terhelésre), mellkasi nyomó fájdalom pedig a szív terhelésére utal - olvasható Dr. Szauder Ipoly: Kardiológiai szófejtő című kiadványában.

A szerző, dr. Szauder Ipoly több évtizedes, igen sokoldalú és sikeres orvosi tevékenysége, tehát tudása és tapasztalata, ennek a legfontosabb feltétele, de szükséges hozzá az a sajátos képesség – és talán nem túlzás a szó: hivatástudat –, amelynek ugyancsak eredménye ez a könyv. A kiadó vállalt feladatköréhez mi sem illik jobban, mint ennek gondozása, és mi sem lehet kézenfekvőbb óhaj, mint hogy más orvosi ágakról is jelentessenek meg hasonlót.

Dr. Szauder Ipoly: Kardiológiai szófejtő című könyve a Galenus Kiadónál jelent meg.

Igaz-e hogy a hidegrázás lehet a magas vérnyomás első tünete?

Előfordul, hogy az addig nem ismert hypertoniát a vérnyomás kiugrással párosuló hidegrázásról lehet felismerni. Jellemzője, hogy nincs láza a betegnek (mert a láz emelkedés a hidegrázás másik leggyakoribb oka), s a panaszok alatt jelentősen emelkedett vérnyomást lehet mérni. Ilyen esetben azonnal célszerű szakorvoshoz fordulni, mivel ebben a stádiumban a szervi érintettséget kimutató kivizsgáláson túl már biztosan gyógyszeres kezelést igényel e betegség.

Orrvérzés lehet-e a magas vérnyomás első tünete?

A közhittel ellentétben az orrvérzések leggyakoribb oka helyi eredetű.

Az orrnyálkahártya, értágulatai, sérülése, akár felső légúti vírusbetegség kapcsán is eredményezhet orrvérzést. Ebből a tünetből a hypertonia csak ritkán diagnosztizálható. Ha ismétlődő orrvérzés van, fül-orr-gégész szakorvost érdemes felkeresni, ám természetesen a vérnyomást is mérjük meg - erre egyébként is rendszeresen szükség lenne!