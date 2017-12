A téli hónapokban 30 százalékkal emelkedik a szívinfarktus okozta halálozás, és ez további 5-10 százalékkal nő karácsonykor és újévkor. A Magyar Kardiológusok Társasága - ahogy már karácsonyt megelőzően is - így az ünnep után és szilveszter előtti napon is ad útmutatót, hogyan óvjuk szervezetünket.

A karácsony és a szilveszter, illetve a köztes egy hét különösen megterhelheti szervezetünket, és a szívünk számára is kockázatot jelenthet. A klasszikus magyar ünnepi ételek, az alkohol és a dőzsölés bizony nemcsak a hasunkat viseli meg, de a szívünket is komoly veszélybe sodorhatja. A Magyar Kardiológusok Társasága most arra figyelmeztet, hogy okosan és a kockázatokat lehetőleg csökkentve élvezzük az ünnepi hangulatot. A szakemberek szerint több kutatócsoport igazolta, hogy ilyenkor a fiatalabbaknál többször fordul elő szívinfarktus. A sós, fűszeres ételek, a kialvatlanság, és túlzott alkoholfogyasztás extra terhet rónak a keringésre. Egy ideig azt hitték, hogy csak a hideg okozza, hogy sebezhetőbb a keringési rendszer, de ugyanilyen megfigyelések jöttek Ausztráliából vagy Új-Zélandról, ahol a karácsony nyárra esik.

„Az alkohol és a klasszikus magyar ünnepi ételek bizony komoly terhet jelentenek a szervezet számára. Lényegében valamennyi karácsonyi, szilveszteri magyar szokás szerint készített étel nehéz és megterhelő, akárcsak a sok alkohol" - hangsúlyozza dr. Vértes András, a Magyar Kardiológusok Társaságának Kardiovaszkuláris Prevenciós és Rehabilitációs Munkacsoportjának vezetője.

„Fontos, hogy figyeljünk közben a vízfogyasztásra, és lehetőleg ne egyszerre és nagy mennyiségben habzsoljuk az ételeket, italokat. És persze

vegyük komolyan a tüneteket: amikor nem szűnik a nagy mellkasi nyomás, halálfélelem jelenik meg, akkor azonnal hívni kell a mentőt, mert perceken múlhat az élet, hiszen a szívinfarktus után minden félórával 10-15 százalékkal nő a halálozás valószínűsége - hívja fel a figyelmet a kardiológus.

És - ha már túléltük az ünnepi dőzsölést és az átmulatott éjszakát - hogyan csökkentsük a másnaposság kellemetlen velejáróit?

A másnaposság panaszainak enyhítésére számos „jól kipróbált" recept létezik. A fokozott vízfogyasztás, a friss levegő biztosan segít - ha csodát nem is tesz.

A fejfájás kezelésére talán a leggyakrabban az aszpirint szokták alkalmazni. A fájdalom csökkentésén túl a másnaposság esetén a szervezetben lejátszódó gyulladásos folyamatok enyhítésére is alkalmas az aszpirin, és más, úgynevezett nem-szteroid gyulladáscsökkentők is. Ám arra figyelni kell, hogy az aszpirin irritálja a gyomornyálkahártyát, így károsodott nyálkahártya esetén a tünetek (gyomorégés, hányinger) súlyosbodhatnak.

Mivel a másnaposság miatt gyakran szaporább lesz a pulzus, ezért egy tanulmányban azt vizsgálták, hogy a szívritmust is lassító vérnyomást csökkentő hatóanyag, a propranolol hogyan hat a másnaposságra. Kiderült, hogy bár a szívritmust mérsékelte, a másnaposság érzésére egyáltalán nem hatott.

Gyakori tünet lehet másnaposan az émelygés, hányinger. A tropiszetron (mely vényköteles gyógyszerhatóanyag) hatásosságát vizsgálták emiatt, és nem találták hatásosnak a másnaposság miatt bekövekező hányinger csillapításában. Ehhez hasonló módon hat a gyömbér, amelynek komolyabb veszélyei nincsenek, ezért jobb híján lehet ezzel próbálkozni (lehet, hogy nem használ, de legalább nem is árt).

Ha a felhasi fájdalomérzete tartóssá válik, ha hányingere, hányás jelentkezik akkor is, ha az illető nem ivott sokat, ha kapkodja a levegőt, verejtékezik, elesettség, gyengeség, szédülés jelentkezik, mindezekhez szokatlan teltség érzet társul, akkor beszéljen orvossal, mert ezek lehetnek kezdődő szívinfarktus tünetei is!

És végül néhány gyakorlati útmutató!

Sose induljon el szórakozni, alkoholfogyasztással járó vendégségbe üres gyomorral! Kivételesen ágyazzon meg valami zsírosabb étellel.

Az éjszaka folyamán az alkohollal felváltva fogyasszon vizet és/vagy szénsavmentes üdítőt, és ne keverjen nagyon sok féle alkoholt! Tartson mértéket!

Lefekvés előtt pedig igyon sok vizet, egyen valamit és sétáljon egyet a friss levegőn!

Így talán kisebb eséllyel lehet macskajajjal kezdeni az új évet!