Elmúlt éjfél, lássuk, miként érdemes hozzáfogni a fogadalmaink megvalósításához!

Nem lehet mindent egyszerre!

- Nagyon nehéz röviden megfogalmazni a változás mikéntjét - mondja Huszáros Bernadett dietetikus - mert több évtizedes étkezési szokásokat nem lehet egyik-napról a másikra gyökerestől megváltoztatni.

Kis lépéseket kell tennünk, aminek a döntő lépései.

Figyeljünk a testsúlyunkra! Fogyasszunk több élelmi rostot tartalmazó élelmiszert (gyümölcsöt, zöldséget, teljes kiőrlésű lisztből készült termékeket). Kerüljük a túl zsíros húsok, felvágottak, tejtermékek fogyasztását, a konyhatechnológiai eljárások helyett is a zsírszegény eljárásokat helyezzük előtérbe. Csökkentsük a hozzáadott konyhasó fogyasztását. Naponta többször együnk keveset! Mutassunk példát gyermekeinknek, hiszen a jövő nemzedékének a táplálkozása és ebből következő egészsége a példamutatásunktól is függ.

Még ha nem is megy mindegy egyszerre, akkor is örüljünk minden sikernek és még ha el is térülünk az útról, mindig újra rátalálhatunk.

Visszafordítható!

Akik egészségesen élnek, képesek korábbi káros életmódjukon drámai módon változtatni, leszoknak a dohányzásról, rendszeresen mozognak, lefogynak, gyógyszereiket rendszeresen szedik, azoknál a betegeknél a koszorúér betegség romlása megállt, sőt sok esetben a plakkok kisebbednek az érben!

Megéri még a betegség kialakulása után is változtatni a korábbi rossz gyakorlaton!

Ne halogassuk!

Nem akarnak kitolni velünk, legyünk megértőek és igenis akkor is menjünk el a vizsgálatra, ha ez "elvesz az időnkből", ha unalmas várakozásra kényszerít. Képalkotó vizsgálatok előtt a legjobb azon a helyen tájékozódni az előzetes teendőkről, ahol a vizsgálatot végezni fogják. A beutalót és az előzményeket mindig vinni kell, bizonyos vizsgálatokhoz (például CT, MR) a háziorvosi beutaló nem jó.

Több figyelmet kellene a szívünk egészségére fordítanunk!

Dr. Benzcúr Béla prevenciós kardiológus az alábbi tanácsokat adja.

Szabaduljon meg káros szenvedélyétől, rossz szokásaitól, beleértve első helyen a dohányzást, mivel a dohányzásnak a szívünket fenyegető hatása egymagában felér az összes többi kockázati tényező együttes veszélyével!

Mozogjon többet! Keljen fel a karosszékből, tegye le a távkapcsolót és tegyen meg napi 2000 plusz lépést. Már ez is sokat segít, de ennél is jobb, ha rendszeresen legalább 30-45 percig intenzív testmozgást végez. Futás, kerékpározás, úszás, túrázás vagy bármely más dinamikus sport megteszi.

Egyen kevesebbet, főleg a kalóriabevitelt csökkentse! Lassan eltelnek az ünnepek, figyeljen újból az étrendjének az összetételére! Nézze meg, mit vásárol, mit eszik, figyelje az élelmiszerek transz-zsírsav tartalmát, keresse a telítetlen zsírsavakban gazdag étkeket! Csökkentse a sófogyasztását és legyen mértékletes az alkoholbevitellel kapcsolatban is!

Mérje rendszeresen és helyesen a vérnyomását!

Ismerje meg lipidértékeit (összkoleszterin, triglicerid, ártó- illetve védőkoleszterin), vércukrát! Járjon el rendszeresen szűrővizsgálatokra!

Óvja szíve egészségét, hogy ne kelljen a betegünkké válnia! Ha mégis a szívroham (rendkívül erős mellkasi szorító fájdalom, légszomj, balkar zsibbadás, halálfélelem) tüneteit észleli, ne késlekedjen, hívjon azonnal mentőt!

Ne feledje: az idő = megmentett szívizom = megmentett élet!