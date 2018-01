Azoknál a nőknél, akik a fogamzásgátló tabletta szedése során szív- és érrendszeri katasztrófát szenvedtek el, nagyobb a betegségek, például a stroke és a infarktus visszatérésének esélye, mint egészséges kortársaiknál – ez derül ki egy holland tanulmányból.

A kutatás kezdetén 50 éves, vagy annál fiatalabb nőket vizsgáló tanulmány, amelynek eredményeit a JAMA Internal Medicine című online szaklapban tették közzé, azt is megállapította, hogy a kockázat növekedése ugyanannak a problémának az előfordulására vonatkozik.

Azokat, akik infarktust szenvedtek el, jobban fenyegeti egy újabb infarktus, mint a stroke. Ez arra utal, hogy a szív- és érrendszeri kockázat növekedése betegségspecifikus. További tanulmányokra van szükség annak eldöntéséhez, hogy a betegségek újbóli előfordulását kiváltó mechanizmusok is különböznek-e – ez a jövőben akár személyre szabott kezelések kidolgozásához is elvezethet" – mondta a tanulmány egyik szerzője, Dr. Bob Siegerink, a berlini Center for Stroke Research kutatóintézet munkatársa.

A kutató kifejtette, hogy a következtetések arra utalnak: a fiatal nőknél előforduló szív- és érrendszeri események negatív következményei még évtizedekig jelen vannak, így élethossziglan tartó megelőzésre van szükség.

Ugyanaz térhet vissza

Az infarktuson átesett nők körében a halálozási arány 3,7-szerese volt a kontrollcsoporténak. Az ischémiás stroke-on átesettek körében a halálozási arany a kontrollcsoporténak 1,8-szorosa volt. A magasabb halálozási arány az évek múltával is fennállt, főként az érrendszeri katasztrófa miatt bekövetkező halálozás következtében. Azokat, akik infarktust szenvedtek el, jobban fenyegette egy újabb, szívet érintő esemény, mint az agyi események. Ez fordítva is igaz: az agyi eseményt elszenvedő nők körében az újabb agyi esemény volt gyakori, szemben a szívvel kapcsolatos eseményekkel.

Bár a relatív kockázat meglehetősen nagy, Dr. Siegerink szerint ezt az abszolút kockázat felmérésével érdemes perspektívába helyezni. A kutató megjegyezte, hogy 20 év követési idő után a stroke-ot elszenvedő nők 90 százaléka, míg az infarktust elszenvedő nők 80 százaléka életben volt. Az azonban tény, hogy a betegsége visszatérésének megelőzése céljából az orvosoknak oda kell figyelniük azokra a kockázati tényezőkre, amelyek a betegség kialakulásában szerepet játszottak.

Az életmód kérdése különösen fontos, ezen kívül pedig azoknak, akik stroke-ot vagy infarktust éltek át, érdemes újra átgondolniuk a fogamzásgátló tabletta szedését, és esetleg más megoldást keresni a fogamzásgátlásra.

A kutatás: 20 év követés

A tanulmányhoz feldolgozott adatok forrása egy az artériák trombózisának kockázata és a fogamzásgátló tabletták szedésének összefüggéseit vizsgáló tanulmány volt. Ebben 18-50 éves túlélőket vizsgáltak, akik az első miokardiális infarktust vagy stroke-ot 1995 januárja és 1998 decembere között szenvedték el.

A kontrollcsoportban olyan nők szerepeltek, akiknek semmilyen trombózis nem szerepelt a kórtörténetében.

A kutatók 2012 decemberéig, vagyis átlagosan 18,7 évig követték a pácienseket. A halálesetek és a kórházi kezelések okának elemzéséhez a holland nyilvántartások adatait használták, és kor, életmód, szív- és érrendszeri események kórtörténete és családi kórtörténete szerint korrigálták az adatokat.

Az elemzésben 226 infarktuson, 160 ischémiás stroke-on átesett nő, valamint 782 kontroll-alany szerepelt (a csoportok átlagos életkora 42,4, 40,0 és 48,4 év volt).