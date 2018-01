Aki kihagyja a reggelit, annak a klinikai tüneteket még nem mutató érelmeszesedés nagyobb kockázatával kell szembenéznie – derült ki egy új spanyol-amerikai kutatásból.

A tanulmány szerint a reggeli nélkül munkába indulók esetében a kockázat akár 75 százalékkal is nagyobb lehet, de még azoknál is megduplázódik, akik energiaszegény reggelit fogyasztanak. Dr. José L. Peñalvo, az amerikai Tufts University munkatársa, a tanulmány egyik szerzője szerint a kutatás üzenete rendkívül egyszerű. Minél jobb a reggelink, annál kisebb az érrendszeri plakkok kialakulásának veszélye. Ráadásul az étkezési szokások terén könnyű felismerni a hibákat, és változtatni rajtuk. A kutató hozzátette, hogy aki reggelizik, az általában a nap folyamán is egészségesebb döntéseket hoz, például nem jár túl sokat az édességautomatához egy kis nasiért.

Kik hagyják ki a reggelit?

Dr. Valentin Fuster, a New York-i Mount Sinai kórház munkatársa, a tanulmány társszerzője szerint az étkezési szokásokban természetesen a kulturális, szociális és pszichológiai tényezők is szerepet játszanak. A reggeli kihagyását már korábbi kutatások is kapcsolatba hozták a szívkoszorúér-betegséggel, eddig azonban nem vizsgálták az érelmeszesedés szubklinikai formája és a reggeli közötti összefüggést.

A módszer

A kutatók egy multinacionális bank madridi székhelyének 4052 dolgozóját vizsgálták az életmódjuk, és szív- és érrendszeri egészségük szempontjából. Az önkéntes résztvevők között 40-54 éves férfiak és nők voltak, akiknek a tanulmány kezdetekor nem szerepelt a kórtörténetében szív- és érrendszeri esemény. Az étrendet egy korábbi spanyol tanulmány részére összeállított kérdőív segítségével mérték fel, amely a kitöltést megelőző 15 nap során fogyasztott ételekre és az étkezési alkalmakra kérdezett rá.

A résztvevőket három csoportra osztották: a reggelit kihagyók esetében a napi energiabevitel 5 százalékánál kevesebb esett a reggeli időszakra. Az alacsony energiatartalmú reggelit fogyasztók a napi energiabevitel 5-20 százalékát fogyasztották el reggel, míg a magas energiatartalmú reggelit fogyasztók a 20 százalékánál is többet.

A reggelit kihagyók és az energiaszegény reggelit fogyasztók nagyobb eséllyel voltak férfiak és dohányoztak, illetve voltak alacsonyabban képzettek. Ők a napi energiabevitel nagyobb részét általában ebédre fogyasztották el, komolyabb volt az állatifehérje- és koleszterinbevitelük, mint azoknak, akik magas energiatartalmú reggelivel kezdték a napot. Az energiadús reggelit fogyasztók csoportja viszont több szénhidrátot és élelmi rostot, zöldséget és gyümölcsöt, teljes kiőrlésű gabonát és magas zsírtartalmú tejterméket evett, és az étrendjükben több szerepelt az egészséges mediterrán diétára jellemző ételekből is.

Összetett kapcsolat

A kutatók ultrahang, illetve CT segítségével mérték fel a plakkok és a kalciumlerakódások jelenlétét a nyaki verőerekben, az infrarenális aortában, és az iliofemorális artériákban. A kort, a nemet, a derékbőséget, a magas vérnyomást, a kóros vérzsírszintet, a cukorbetegséget, a dohányzást, a vörös húsok, az alkohol és a só fogyasztását is figyelembe vevő elemzés szerint az érelmeszesedés szubkliniai formája nagyobb valószínűséggel fordult elő a reggelit kihagyóknál, mint az energiadús reggelit fogyasztóknál.



A nem a szívkoszorúeret érintő érelmeszesedés, illetve az általános érelmeszesedés is gyakoribb volt a körükben. Az energiadús reggelit fogyasztókkal összehasonlítva a napot energiaszegény reggelivel kezdők körében is gyakoribb volt a plakkok kialakulása. Dr. Fuster szerint a reggeli kihagyása a hagyományos szív- és érrendszeri kockázati tényezőktől függetlenül kapcsolatban áll a nem a szívkoszorúeret érintő, és általános érelmeszesedés nagyobb kockázatával.