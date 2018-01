Az egész országra kiterjedő „Hősképzést" indít az Országos Mentőszolgálat. Mostantól kezdve az életmentéshez kedvet és bátorságot érző laikusok minden hónapban ingyenes újraélesztés oktatáson, gyakorláson vehetnek részt az OMSZ megyeszékhelyi mentőállomásain.

Magyarországon évente több ezer ember hal meg hirtelen szívmegállás következtében utcán, közterületen. Többségük megmenthető lenne, ha valaki perceken belül megkezdené az újraélesztést, a mellkasi nyomásokat. A mentők által évente észlelt mintegy hatezer hirtelen vérkeringés-megállás esetében csak akkor van igazi esélyünk az újraélesztésre, ha a mentő megérkezéséig valaki elkezdi a mellkasnyomásokat. A nemzetközi szakirodalom szerint az azonnal megkezdett újraélesztéssel és egy gyorsan megérkező defibrillátorral az újraélesztések akár 60 százaléka sikeres lehetne, ami Magyarországon évente több ezer emberéletet jelent. Az elmúlt években sokat tettünk a lakosság életmentő ismereteinek, tettrekészségének fejlesztéséért, de még most sem lehetünk elégedettek, a kiérkező mentők csak ritkán találkoznak szakszerű elsősegélynyújtással.

A helyzet javításának érdekében októberben különleges életmentő applikáció indult Magyarországon. A Szív City lényege, hogy bárki, aki kedvet, késztetést érez arra, hogy vészhelyzetben életet mentsen, egy applikáció segítségével riasztást kaphat mobiltelefonjára, ha a közelében közterületi újraélesztésre van szükség. Az applikáció az elsősegélynyújtót gyorsan a helyszínre navigálja, így pillanatokon belül elkezdheti az újraélesztést, a mentő megérkezéséig is esélyt adhat a betegnek a túlélésre. Az applikáció összeköttetésben áll a mentők irányítórendszerével, vagyis az oda beérkező segélyhívás alapján a mentésirányító nem csak mentőautót indít a helyszínre, hanem egy gombnyomással riasztja a legközelebbi Szív City elsősegélynyújtókat is.

Ugyancsak az újraélesztés ügyét szolgálja, hogy ősszel az Országos Mentőszolgálat az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával, a Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, a Magyar Resuscitatiós Társaság, és az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium diákjainak közreműködésével egy fiataloknak szóló országos és újszerű kampányt indított. A kampány során budapesti és vidéki fesztiválokhoz, nagyobb ifjúsági rendezvényekhez csatlakozva oktatóbabákkal települnek ki a szakemberek, hogy gyors és gyakorlatias oktatással képezzék ki a fiatalokat az újraélesztésre. Ráadásul a mellkasnyomások ütemének elsajátítását egy népszerű zenekar, az Irie Maffia is segíti. A csapat „100 bpm" ütemű Wake Up! című slágere lett az újraélesztők zenéje, hiszen a ritmus illeszkedik a mellkasnyomások tempójához, ezért a dalt a zenekar az életmentőknek ajánlotta és a rendezvények keretében mindig elő is adja.

A Szív City rendszeréhez csatlakozó önkéntesek és a más tanfolyamokon korábban kiképzett laikusok számára is jó lehetőség az OMSZ most induló „Hősképző" rendszere, hiszen a megszerzett tudást rendszeres gyakorlással ébren tartva várható el a legmegfelelőbb segítségnyújtás egy valódi vészhelyzetben. A Hősképző tanfolyamra mostantól minden hónap utolsó hétfőjén 15 és 17 óra között várják az érdeklődőket a megyeszékhelyi mentőállomások szakemberei.