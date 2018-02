Február 2. a Wear Red Day arra utal, hogy aznap öltözzünk pirosba, viseljünk valami pirosat a ruhánkon, ami lehet egy kendő, sál vagy kalap, és arra hívja fel a figyelmet, hogy a nők szívbetegsége legalább annyira fontos kérdés, legalább annyi áldozatot követel, mint a férfiaké.

A mozgalom az amerikai Szívtársaság kezdeményezésére indult, és sok híresség, színésznők, énekesnők álltak a kampány mellé. Magyar megfelelője, a "Pirosban a Nőkért" egy riadó, riadó a női szívekért. A szívbetegségek ugyanis a nőkben is a vezető halálokot képezik, míg a stroke a 3. legfontosabb halálok. Minden harmadik haláleset szív-érrendszeri eredetű, ami Amerikában percenként egy nő elvesztését jelenti! Mégis ha az embereket megkérdezzük, nagy részük inkább a daganatos betegségeket tartják a legfőbb haláloknak.

Az is tévhit, hogy a nők a női hormon, az ösztrogén hatására a menopauza előtt védettséget élveznek, nem kaphatnak infarktust. Sajnos ez így egyáltalán nem igaz, a npk ezen a téren is "egyenjogúságot" követeltek. Sajnos ennek a tévhitnek lehet az a következménye, hogy egy 35 éves nőről, aki típusos mellkasi fájdalommal, karzsibbadással jelentkezett a háziorvosi ügyeleten, még EKG sem készült, így nem ismerhették fel az infarktusát, és csak órákkal később kerülhetett sor életmentő beavatkozásra, szívkatéterezésre.

Ahogyan ő is, többi nőtérsa is halmozott rizikófaktorokkal rendelkezik, elhízott, erős dohányos, magasvérnyomása és cukorbetegsége van, a családjában halmozottan előforduló magas koleszterinről nem is beszélve...

Figyeljünk a női szívekre!

A nők szívrohamának panaszai nem mindig típusosak, sok esetben nem mellkasi fájdalmat, hanem gyengeséget, légszomjat éreznek. Többségükben az infarktus anélkül következik be, hogy bármi korábbi bevezető tünete lett volna, és 10-ből 3 esetben végzetes kimenetelű! Róluk igazán elmondhatjuk, hogy az első tünete a szívbetegségüknek sokszor az utolsó is...

Mit tehetünk a nőkért, mit tehetnek a nők magukért?

Elsősorban egészségesebben kellene élni, figyelni a testsúlyukra, szívbarát étrendet kialakítani, és sokkal többet mozogni!

Aztán a dohányzás! Bizonyos korosztályokban a nők nagyobb arányban dohányoznak, mint a hasonló korú férfiak! Ne dohányozzanak, ne szokjanak rá, mert egy hihetetlenül erős függőség alakul ki, egy igazi szenvedélybetegség! Dohányozni ostobaság!

Járjanak el tünetmentes esetben is szűrővizsgálatokra, ismerjék meg vérnyomásukat, vércukor- és koleszterinértéküket, és ha azok kezelendő tartományban vannak, ne a gyógyszerektől féljenek, ezeket kezelni kell, minél hamarabb, annál jobb!

