Egymillió ember, köztük több százezer szívbeteg kapott térítésmentesen védőoltást influenza ellen - ám az idei, hazai járványban drasztikusan előretört egy olyan influenzatörzs, mely ellen nem véd az ingyenes vakcina! Gyorsan kell reagálni, ha el akarjuk kerülni a bajt.

Az EMMI Kórházhigiénés és Járványügyi Felügyeleti Főosztályának 2018. január 24-én kiadott tájékoztatója szerint az eddigi mintákban Magyarországon azonosított influenza vírusok 88,5%-a influenza B (Yamagata) vírus volt.

Sajnálatos módon ezen vírustörzs antigénjeit csak a patikában, receptre kiváltható, úgynevezett négykomponensű influenzavakcina tartalmazza, a közel egymillió embernek beadott trivalens (háromkomponensű) vakcina nem. Ennek megfelelően a trivalens vakcinával oltott személyeket nem védheti meg az oltás ettől a vírustól, csak az oltóanyagban szereplő, a jelenleg is zajló influenzajárványban lényegesen kevesebb megbetegedést okozó másik 3 vírus által okozott fertőzéstől - hívja fel a figyelmet Facebookos bejegyzésében dr. Mucsi János tüdőgyógyász szakorvos, a gödöllői

Erzsébet Gondozóház szakorvosa.

A hazánkban alkalmazott influenza elleni oltóanyagok mindegyike biztonságos. Az Erzsébet Gondozóházban mindkét típusú vakcinával több mint 100 beteget, egészségügyi dolgozót, kismamát és idős embert oltottunk be, és enyhe fájdalomtól eltekintve mellékhatásról egyikük sem számolt be.

Szívbetegek (is) veszélyben! A szívbetegek számára különösen fontos az influenza elleni védekezés, mert sokkal veszélyesebb számukra a vírus, mint az alapvetően egészségeseknek. Nagyobb a – sokszor fatális kimenetelű – szövődmények kockázata, de a keringési rendszert is rendkívül megterheli a vírus által okozott magas láz. A halálozások nagy részéért ilyenkor a kialakuló keringési elégtelenség felelős, melyet a magas testhőmérséklet, a folyadékveszteség és a kóros anyagcsere-folyamatok váltanak ki.

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy még a négykomponensű (a gyógyszertárakban beszerezhető) influenza elleni oltás sem nyújt 100%-os védelmet az influenza fertőzés ellen, még akkor sem, ha az oltóanyag tartalmazza a fertőzést okozó vírus antigénjét. Fontos azt is tudni, hogy semmilyen veszélyt nem jelent az oltás azoknak, akik már megfertőződtek az influenza vírusával, de még nem jelentek meg náluk a betegség tünetei, és közben megkapták az oltást.

Az influenza jellegzetes tünetei: magas láz, hidegrázás, gyengeség, elesettség, végtag- és izomfájdalom, kezdetben száraz köhögés, a beteget gyakran „kiveri a víz".

A krónikus betegekre ezért jelent nagyobb veszélyt az influenza A statisztikák szerint lényegesen nagyobb az esélye, hogy a krónikus betegek elkapják az influenzát, és annak is, hogy annak aztán súlyos szövődményei alakuljanak ki, mint például a tüdőgyulladás, ami szívbetegek számára (főleg idős korban) akár végzetes is lehet. Az Európai Kardiológusok Társasága (ESC) által 2016-ban kiadott "Kardiovaszkuláris Prevenció" elnevezésű irányelv kiemeli az influenza és a szívinfarktus közötti szoros kapcsolatot. Hangsúlyozza továbbá, hogy egyes tanulmányok alapján akár többszörösére is emelkedhet az influenza akut szakaszában (első 3 nap) a szív- és érrendszeri események (szívinfarktus, stroke) kockázata az arra fogékony populációban, mely azonban védőoltással megelőzhető!

Aki az influenza tüneteit észleli saját magán, lehetőleg ne menjen se dolgozni, se iskolába. Maradjon otthon. Igyon sok folyadékot, szükség esetén csillapítsa a lázát, bár ma már úgy tartjuk, hogy nem feltétlenül kell a lázat csillapítani, elegendő, ha az izzadással elvesztett folyadékot és a sókat pótoljuk.

A magas lázzal, nagymértékű folyadékvesztéssel járó állapot a leginkább esendők, a nagyon fiatalok, a nagyon öregek, és a nagyon betegek, és a legyengült immunrendszerű személyek számára jelenti a legnagyobb veszély. Kiemelt figyelmet érdemelnek a várandósok. A terhesség 2-3. trimeszterében minden kismamát be kellene oltani influenza ellen, mert a terhesség során különösen gyakran alakul ki súlyos szövődményekkel járó influenza, amely mind a kismamát, mind a magzatot fenyegeti.

Az influenza fertőzés leggyakoribb súlyos szövődménye a tüdőgyulladás. Valószínűleg az influenza a legfontosabb oka annak, hogy évről-évre januárban és februárban is 2000-rel többen halnak meg Magyarországon, mint az év többi hónapjában.

Ezeket tegye még meg, ha szeretné elkerülni a vírusos, bakteriális megbetegedéseket!

Akár oltva van, akár nincs (még most is érdemes kérni a vakcinát!), van néhány óvintézkedés, melynek betartásával csökkenthető a fertőzés kockázata.

Tényleg használjon zsebkendőt!

Az influenzáról tudjuk, hogy cseppfertőzéssel terjed. Egy tüsszentés alkalmával közel 40 ezer apró nyálcsepp kerül a levegőbe, az influenzát okozó vírusok ezekhez tapadva még órákig lebegnek a levegőben és képesek nagyobb távolságra is eljutni. Ezért nagyon fontos, hogy ha ön vagy a környezetében valaki beteg, tegye a kezét vagy zsebkendőt a szája elé, hogy megakadályozza a kórokozók levegőben való terjedését! - hívja fel a Dr. Holpert Valéria fül-orr-gégész, foniátert, a Fül-orr-gégeközpont orvosa.

Fordítson elég időt a kézmosásra!

A legkorszerűbb, antibakteriális és illatos kézmosó sem ér semmit, ha elnagyoltan, a kézmosást összecsapva használjuk.

Szánjunk rá legalább 20 másodpercet, átdörzsöljük a kezünket és ne feledkezzünk meg az alapos öblítésről sem!

Ne látogassa a beteget!

Sokan akkor sem pihennek, ha már betegek. Ezzel viszont nemcsak a saját gyógyulásukat nehezítik, de a többieket is könnyen megfertőzhetik. Az sem szerencsés, ha túl hamar térünk vissza a munkába, a náthával ellentétben az influenza vírusát nemcsak 3, de akár 5-7 nap múlva is tovább adhatjuk.

Viseljen maszkot!

Megfelelő távolságot tartani jóval nehezebb, ha a velünk egy lakásban élő családtagunk lett beteg. Ilyen esetben csakis a zsebkendő használat, a rendszeres kézmosás, illetve az orrot és a szájat betakaró egészségügyi védőmaszk viselése segíthet meggátolni a kórokozók terjedését.

Tudja, hogy mitől beteg!

A téli időszakban gyakori nátha és az influenza tünetei hasonlóak lehetnek, ám van néhány olyan eltérés, ami alapján mi magunk is el tudjuk dönteni, hogy melyik betegség miatt érezzük rosszul magunkat. A magas láz és az erős fejfájás náthában ritkább, és az izomfájdalmak és erős fáradtságérzet is az influenzára jellemző. A náthából gyorsabb a felépülés, influenza után a fáradtság és a gyengeség még akár 2-3 hétig is megmaradhat. Torokfájás mindkét betegség esetén gyakori tünet, az orrdugulás és a tüsszögés azonban a nátha jele. Köhögés is mindkét esetben előfordulhat, ám influenza esetén jóval erősebb és elhúzódó lehet.

Aludjon sokat, egyen jókat és mozogjon!

A fenti mondatban tulajdonképpen minden benne van, amit tudnunk kell arról, hogyan csökkenthetjük a téli betegségek kockázatát. Kutatások igazolják, hogy aki keveset – napi 7 óránál kevesebbet - alszik, könnyebben megbetegszik. Igyekezzünk változatosan, kiegyensúlyozottan táplálkozni, és rendszeresen mozogni! Ezzel nemcsak az ellenállóképességünket növeljük, hanem az immunrendszer működését gyengítő stressz levezetésének is remek eszköze.