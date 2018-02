Ha valaki éppen kilábalóban van a 40 fokos lázzal, a szinte elviselhetetlenségig fokozódó, testszerte jelentkező fájdalommal, köhögéssel, orrfolyással járó influenzából, akkor van számára egy rossz hírünk. Sajnos lehet újra influenzás. És ez a hír főleg az egyébként is gyenge, vagy krónikus betegségben szenvedők számára nagyon elkeserítő.

Az idei év influenzaszezonja legalább olyan veszélyes, mint a 2009. év madárinfluenza járványa, amely világszerte körülbelül 200 000 ember halálát okozta – jelentette be a Centers for Disease Control and Prevention (CDC), vagyis az Egyesült Államok Járványügyi és Közegészségügyi Hivatala pár napja.

Az északi féltekén taroló influenzavírusok ugyanis az USA-ban vélhetőleg minden idők legnagyobb járványát fogják okozni. Csak az elmúlt héten újabb tíz gyermek halt meg, így velük összesen már 63 gyermek veszítette életét az influenza miatt, és a CDC arra figyelmeztet, hogy még valószínűleg nem értük el a B vírus járványának a tetőfokát, illetve előfordulhat, hogy kitör a H1N1 törzs miatt is egy járvány – ez a szakemberek szerint még mindig fenyegető veszély.

Az itthoni helyzet is "fokozódik" Magyarországon még közel sem vagyunk a járvány csúcsán, idén később kezdődött a járvány a tavalyinál. Magyarországon még közel sem vagyunk a járvány csúcsán, idén később kezdődött a járvány a tavalyinál. Egyre több a beteg, főleg az óvodás és iskolás korúak között. Az idősek között kevesebb az influenzával fertőzött, ez – Dr. Szabó Enikő helyettes országos tisztifőorvos szerint - talán betudható az ingyenesen felvehető védőoltásoknak is. Viszont a kórházba kerültek között nagyon sok (39%) az idősek és a kisgyermekek (34%) aránya.

„A amerikai járvány aktivitása összességében még mindig növekszik, a jelenlegi adatok szerint haladunk afelé, hogy a járvány csúcsokat döntsön" – mondta Dr. Anne Schuchat, a CDC igazgatója, hozzátéve, hogy a következő néhány hétben további halálos áldozatokra is számítani kell. Becslések szerint a fertőzöttek száma elérheti a járvány végére akár a 34 milliót is.

A WHO előrejelzése szerint miközben általában 290-650 ezer halálos áldozatot szokott követelni egy-egy szezon a világ egészét tekintve, addig idén ez a szám jóval 1 millió fölé is emelkedhet.

Szívbetegek veszélyben! A szívbetegek számára különösen fontos az influenza elleni védekezés, mert sokkal veszélyesebb számukra a vírus, mint az alapvetően egészségeseknek. Nagyobb a – sokszor halálos kimenetelű – szövődmények kockázata, de a keringési rendszert is rendkívül megterheli a vírus által okozott magas láz. A halálozások nagy részéért ilyenkor a kialakuló keringési elégtelenség felelős, melyet a magas testhőmérséklet, a folyadékveszteség és a kóros anyagcsere-folyamatok váltanak ki. Ráadásul akár többszörösére is emelkedhet az influenza akut szakaszában (első 3 nap) a szív- és érrendszeri események (szívinfarktus, stroke) kockázata az arra fogékony populációban. Mindez védőoltással megelőzhető.

Dr. Schuchat szerint a H3N2 különösen a gyermekek esetében terjed. Idén több halálos komplikációt, szövődményt figyeltek meg, a többi között tüdőgyulladást és szepszist is.

Egy texasi családapa például elvesztette mindkét lábát és 9 ujját az influenza szövődményei miatt. A Fort Worth-ban élő Brian Herndonnál január 4-én diagnosztizáltak influenzát. Másnap kórházba került tüdőgyulladással, amely nagyon gyorsan szeptikus sokkba váltott át. Ennek következtében az orvosok arra kényszerültek, hogy amputálják mindkét lábát térd alatt és kilenc ujját is a kezéről. Azóta is kórházban van, eszméletlen állapotban.A felesége szerint korábban nem volt semmiféle betegsége a férjének, egészséges volt. Amikor elkapta az influenzát, akkor 40,5 fokos láza lett és légzési nehézség alakult ki nála.

Brian idén nem kapott influenza védőoltást, de a kórházban megpróbálták vírusellenes készítménnyel kezelni.

A szakértők szerint az történt, hogy az immunrendszer nem a behatoló influenzavírus ellen kezdett harcolni, hanem önmaga ellen – de ennek okát egyelőre nem értik.

MILYEN INFLUENZATÖRZSEK ÉRTÉK EL IDÉN AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKAT?

Négy fő típust figyeltek meg Amerikában ezen a télen.

H3N2 – Az Aussie influenzának is nevezett vírus Ausztráliaban csapott le az elmúlt tél folyamán, és nagyobb valószínűséggel fertőzött meg olyan idős embereket, akikben nem alakult ki kellő immunreakció a vakcinára. Eddig ez a törzs a leggyakoribb ezen a télen.

H1N1 – Ez a kór – amelyet madárinfluenza néven ismerünk - általában nagyobb valószínűséggel betegít meg gyermekeket. Távolról sem olyan gyakori az idei szezonban, mint a H3N2. Régebben csak a disznóktól lehetett gyakran elkapni, ám ez a helyzet megváltozott 2009-ben, amikor elkezdett igen gyorsan terjedni emberek között is, nagy globális járványt okozva.

B / Yamagata – „Japán vírusként" is ismerjük. Csak azok az emberek védettek a Yamagata törzs ellen, kik a négykomponensű vakcinát kapták meg. Akik a normál, „háromkomponensű" vakcinával lettek oltva, azok csak a keresztvédettségre számíthatnak (ez is enyhíti a tüneteket és csökkenti a szövődmények kockázatát).

B / Victoria – Ezen törzs ellen véd a normál „háromkomponensű" vakcina is.

„Az influenzajárványt hihetetlenül nehéz előre jelezni, és nem tudjuk, mikor érjük el a csúcsát" – mondta Dr. Schuchat. Míg a legtöbb influenza szezon körülbelül 16 hétig tart, addig néhány akár 20 hétig is tarolhat. A CDC tehát továbbra is ajánlja az influenza védőoltásokat, annak ellenére is, hogy már tart az influenza szezon. Bár egyetlen oltás sem képes 100 százalékos védelmet nyújtani, de a (lehetőség szerint 4 komponensű) vakcina felvételével, a D-vitamin szedésével, a higiénés szabályok fokozott betartásával, a betegek kerülésével, az egészséges táplálkozással, elégséges, szabad levegőn végzett mozgással tudunk a legnagyobb eséllyel védekezni.

Az egészségügyi szakértők arra figyelmeztetnek, hogy még akkor is megfertőződhetünk egy másik vírustörzzsel, ha már voltunk idén influenzások! Így járt, és emiatt halt meg a második influenzafertőzésben egy 58 éves texasi nő.

Az Egyesült Államokban idén két törzs terjed ebben a szezonban: a Yamagata, amelyet „Japán vírusként" is ismerünk, és a Victoria. Csak azok védettek a Yamagata törzs ellen, akik a négykomponensű vakcinát kapták meg (bár enyhébb, úgynevezett keresztvédettséget a háromkomponensű is nyújt). A Victoria B vírus ellen véd a háromkomponensű vakcina is. „A kisebb mértékű védelem is több, mint a semmilyen!" – mondta Dr. Schuchat.

A Centers for Disease Control and Prevention (CDC), vagyis az Egyesült Államok Járványügyi és Közegészségügyi Hivatala továbbra is mindenkinek javasolja a védőoltás felvételét 6 hónapos kortól kezdve, mert az influenza vírusok még hetekig terjedni fognak, és a H1N1 és B törzs terjedését egyre nagyobb számban érzékelik. Továbbá – a széleskörű influenzajárvány aktivitása miatt – a CDC arra figyelmezteti a klinikai szakembereket és a közvéleményt, hogy nagyon fontos az azonnali antivirális gyógykezelés megkezdése azoknál a személyeknél, akik súlyosan betegek, és akiknél magas a kockázat az influenza súlyos szövődményeinek kialakulására.

- Mivel az influenza a védőoltással megelőzhető betegségek közül évről évre messze a legtöbb halálos áldozatot szedi, ezért minden 6 hónaposnál idősebb személy oltását javasoljuk, legyen az krónikus beteg vagy egészséges. Tévhit, hogy a gyermekeket vagy a várandós kismamákat nem kell beoltani, ugyanis náluk éppen olyan súlyos szövődményei alakulhatnak ki az influenzának, mint az egyébként is rendkívül esendő idős, krónikus betegeknél – monda dr. Mucsi János, tüdőgyógyász, a Légúti Betegek Országos Egyesületének ügyvezetője.