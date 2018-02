A szexuális aktus csak ritkán tekinthető a hirtelen szívleállás okának - erre jutott egy új amerikai kutatás. 4500 vizsgált esetből mindössze 34 esetben hozható összefüggésbe a szívleállás a szexuális aktivitással.

4557 hirtelen szívleállásos esetet vizsgált meg Dr. Aapo Aro, a Los Angeles-i Cedars Sinai kardiológiai intézet munkatársa és kutatócsoportja. Az Oregon állambeli Portland lakói között zajló vizsgálatban csak 34 esetben (32 férfi és 2 nő esetében) történt a szívleállást megelőző egy órán belül szexuális aktus. A vizsgálatban résztvevők nem szerinti megoszlását figyelembe véve ez azt jelenti, hogy a férfiaknál 100 szívleállásból egy, nőknél pedig 1000 szívleállásból egy hozható összefüggésbe a szexszel.

A 4523 más típusú szívleállást elszenvedővel szemben a 34 szex utáni szívleállást elszenvedő beteg általában fiatalabb volt (átlagos koruk 60 év volt, szemben a más típusú szívleállás esetében érvényes átlagos 65 évvel). Nagyobb eséllyel voltak férfiak (94 százalék szemben a más típusú szívleállások 68 százalékával), és fekete bőrűek (19 százalék szemben a 8 százalékkal).

A szív- és érrendszeri kórtörténet mindkét csoportban hasonló volt. A betegek 29 százalékának szerepelt a kórtörténetében szívkoszorúér-betegség, 26 százalékuknak szívelégtelenség, és legtöbbjük szívgyógyszert szedett. A szexuális aktivitás után bekövetkező hirtelen szívleállást elszenvedőknél gyakoribb volt a kamrai fibrilláció és a tahikardia. A szexuális aktus után bekövetkező szívleállás esetén valamivel, de nem sokkal nagyobb volt a túlélési arány.

Fontos az újraélesztés

A tanulmány másik társszerzője Dr. Sumeet S. Chugh, a Cedars Sinai Medical Center munkatársa szerint ezek az eredmények biztatóak, és arra utalnak, hogy az orvosoknak nem kell eltiltaniuk szívbeteg pácienseiket a szexuális élettől, sőt, bátoríthatják őket annak újrakezdésére.

Az viszont elgondolkodtató, hogy a szexuális aktus után bekövetkező hirtelen szívleállásos eseteknek tanúja volt a szexuális partner is, mégis csak a betegek egyharmada részesült szakszerű újraélesztésben – ez is magyarázza, hogy csak minden ötödik beteg ért be élve a kórházba. Ezek az eredmények arra utalnak, hogy folyamatosan képezni kell az embereket azzal kapcsolatban, milyen fontos az újraélesztés, és hogyan kell azt szakszerűen végrehajtani.

Szívbetegen sem tilos a szex

Az orvosok egy ideje tudják, hogy a szexuális aktivitás kockázata a hirtelen szívleállás szempontjából viszonylag kicsi, ám a betegek gyakran aggódnak, hiszen a filmekben gyakran látni szex közben bekövetkező infarktust vagy szívleállást. Ráadásul ritkán merik felhozni ezt a témát az orvosi vizsgálatok során. Pedig a szexuális aktus körülbelül két lépcsősor megmászásával egyenértékű fizikai terhelést jelent.Épp ezért fontos lenne, hogy ha a betegek nem is mernek erről beszélni, az orvosnak ne legyen problémája azzal, hogy felhozza ezt a témát, hiszen a szexnek nagy szerepe van az élet minőségének javításában, ráadásul egészségügyi előnyei is vannak.