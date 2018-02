A magas vérnyomás olyan extra terhet ró a szívre és az erekre, amely gyengítheti és rombolhatja azokat.

Minél magasabb az érték, annál komolyabb veszélyt jelenthet

A magas vérnyomással kapcsolatban még mindig él az a tévhit, hogy mivel jellemzően nem okoz zavaró tünetet, nem is igényel kezelést – ismerteti Dr. Kapocsi Judit PhD, a Budai Kardioközpont magasvérnyomás és érkockázat specialistája. - Sokan csak a következményes problémák, megbetegedések miatt fordulnak orvoshoz, holott a kezeletlen magas vérnyomás alattomosan számos módon károsíthatja a szervezetet.

Mely szervekre hogyan hat?

Szív

Mivel a szívnek nagyobb nyomással szemben kell pumpálnia a vért a szervezet felé, ez az erőfeszítés idővel a szív izmainak megnagyobbodását is okozhatja, ami akár veszélyes állapothoz is vezethet. A magas vérnyomás következményesen okozója lehet a szívinfarktusnak és a szívelégtelenségnek is.

Agy

Az emelkedett vérnyomás hozzájárul a stroke kialakulásához, és az ún. vaszkuláris (szív-érrendszeri eredetű) demencia megjelenéséhez, hiszen a vérellátás zavara miatt kevesebb oxigén és tápanyag jut az agyba.

Vese

A magas vérnyomás vesekárosodást is okozhat, márpedig mivel a vese fontos feladata a kiválasztás, a salakanyagok kiszűrése, így ez a funkció is komolyan sérülhet. Ami pedig igazán veszélyes ebben az ördögi körben az az, hogy a vesekárosodás tovább emeli a vérnyomást, növeli a szívbetegség és a stroke rizikóját.

Végtagok

A kezeletlen magas vérnyomás perifériás keringési elégtelenséget is okozhat, ami többek közt a lábakat érintheti. A hideg, zsibbadó lábak és a járás közbeni fájdalom hívhatja fel rá a figyelmet.

Szem

Gyakran egy rutin szemvizsgálaton derül fény a magas vérnyomásra, ugyanis a szem kapillárisainak szűkülete, megvastagodása, esetleges szakadása árulkodó jelek. A magas vérnyomás okozta elváltozások ugyanakkor nem okoznak feltűnő látásromlást, legfeljebb fejfájás, szédülés, esetleg kettős látás jelentkezhet, de ez is főként csak az előrehaladott stádiumokban és komplikációk esetén.

Nők és férfiak problémái

Erektilis diszfunkció

A férfiakat érintő probléma egyik oka lehet a magas vérnyomás okozta érkárosodás, amelynek következtében nem jut elég vér a péniszbe. Ezen kívül feltételezhető, hogy a romló endothel funkció is hozzájárulhat a probléma kialakulásához. Ez utóbbi azt jelenti, hogy az erek egyre kevésbé képesek a tágulásra, vagyis egyre kevesebb vér képes átjutni rajtuk.

Várandósság és magas vérnyomás

A már ismert hipertónia esetén tervezni kell a terhességet, és a vérnyomáscsökkentő szereket orvos segítségével át kell állítani olyan szerre, amely nem veszélyezteti a magzati fejlődést.

Amennyiben korábban hipertónia nem volt ismert, akkor is gondosan mérni kell a vérnyomást, hiszen a terhesség provokálhatja az emelkedést. A terhességi, ún. gesztációs hipertónia kiemelt kezelést igényel, ahogyan természetesen a legrettegettebb forma, az ún. preeclampsia is.