Új, innovatív eszközök adományozásával segíti a Pfizer és a Magyar Kardiológusok Társasága Szívalapítványa a szívritmuszavarok időben történő felismerését, és a szív- és érrendszeri betegségek visszaszorítását. Egy közösen meghirdetett pályázat keretében összesen 60 db WIWE diagnosztikai eszközt és 15 db táblagépet adnak át a sikeresen pályázó kardiológiai szakrendeléseknek vagy ambulanciáknak.

A hazai orvostechnológiai innováción alapuló, mindössze névjegykártya méretű WIWE az életkor előrehaladtával növekvő gyakorisággal előforduló, sokszor tünetmentes vagy csak kevés panaszt okozó szívritmuszavar, a pitvarfibrilláció fennállására figyelmeztető mobil EKG készülék, mely alkalmas többek között ezen alattomos és veszélyes ritmuszavar időben történő felderítésére. Elsősorban az ambuláns kardiológiai szakrendelésen megjelenő páciensek előszűrését teszi lehetővé.

A diagnosztikai készülékkel online és offline mérés is végezhető, ezzel ésszerűsítve az orvos-beteg találkozások számát. A mindössze 60 másodpercet igénylő, a beteg által önállóan is végezhető mérés alatt az eszköz az EKG, a pulzus és az oxigénszaturáció valós idejű mérési eredményeit rögzíti és algoritmusa segítségével a szívritmuszavar okozta stroke, hirtelen szívmegállás kockázatára hívja fel a figyelmet.„A pitvarfibrilláció a felnőttek körében a leggyakoribb szívritmuszavar. A 65 év feletti népesség 3-5 százalékánál fordul elő a betegség, hazánkban több mint háromszázezer embert érint. A pitvarfibrilláció legsúlyosabb lehetséges következménye a stroke, mely beszédzavarral és akár bénulással is járó súlyos állapot - ezért a korai felismerés kiemelkedő jelentőségű. Az időben felismert kórkép kezelhető és a maradandó egészségkárosodást okozó agyi keringési zavar megelőzhető – mutatott rá a pályázat jelentőségére Prof. Dr. Merkely Béla, a Városmajori Szív- és Érgyógyász Klinika igazgatója.

A pályázati felhívásra 2018. február 28-ig jelentkezhetnek azok az állami fenntartásban működő kardiológus szakorvos által vezetett kardiológiai szakrendelések vagy kardiológiai szakambulanciák, amelyek legalább 2 éves tagsággal rendelkeznek a Magyar Kardiológusok Társaságánál. A részletes Pályázati Felhívás és a Pályázati Adatlap letölthető a társaság honlapjáról.

A pályázatokat a bíráló bizottság március 21-ig bírálja el, az eszközök átadására várhatóan 2018 áprilisában kerül sor.