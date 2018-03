A rendszeres fogorvosi ellátás csökkenti a stroke rizikóját - a fogágybetegségek és a jövőbeni stroke magasabb kockázata között szoros kapcsolat van.

Azoknak, akik rendszeresen látogatják a fogorvost, feleakkora stroke-kockázattal kell szembenézniük, mint azoknak, akik csak alkalmanként mennek el hozzá - derült ki Dr. Souvik Sen, az amerikai University of South Carolina School of Medicine munkatársa által vezetett mutatásból, az egyik legnagyobb amerikai tanulmány, amely a fogágybetegségek, a rendszeres fogorvosi ellátás és a stroke közötti kapcsolatot vizsgálja.

A kockázat ráadásul annál nagyobb, minél súlyosabb a fogágybetegség. A stroke kockázatával a gyulladásos fogágybetegség mutatja a legszorosabb kockázatot, ez a rizikó akár akkora is lehet, mint amekkora magas vérnyomás esetén fenyegeti a beteget.

Gyulladásos állapot

Az ínybetegségek és a miokardiális infarktus közötti kapcsolatot már több tanulmány is igazolta, és a korábbi kutatások az ínybetegség és a stroke között is összefüggést mutattak ki. A mostani eredmények megerősítik ezt a kapcsolatot – ez pedig azért fontos, mert lehetséges, hogy a fogágybetegségek kezelése a stroke kockázatát is képes visszaszorítani.

Dr. Sen szerint a jó szájhigiénia a szívbetegség és a stroke kockázatát is képes csökkenteni: ennek része a rendszeres és alapos otthoni fogmosás és a fogselyem használata, valamint a rendszeres fogorvosi ellenőrzés és kezelés is.

A Stroke című szaklap weboldalán január 15-én közzétett tanulmányban a kutatók megjegyzik, hogy a fogágybetegség krónikus gyulladásos állapot, amely a fogakat alátámasztó lágy és kemény struktúrákat is érinti. Világszerte akár a népesség 90 százaléka is találkozhat vele.

Baktériumok a plakkban

A kutatók rámutattak arra is, hogy a fogágybetegségek különféle típusai esetében eltérnek a gyulladás tulajdonságai – márpedig épp a gyulladás erőssége az, amely a legszorosabb kapcsolatban van a kockázattal. A stroke más alfajainak kockázata is nőtt, ám volt olyan stroke-típus is, amelynek kockázatát nem érintette a fogágybetegség.

A kutatóorvosok szerint a kockázat növekedésének mechanizmusa az érelmeszesedéssel és/vagy a pitvari fibrillációval van kapcsolatban. A fogínyben levő baktériumokat ugyanis az érelmeszesedéses plakkokban is megtalálták a nyaki verőérben és a szívkoszorúérben. A kérdés, amit újabb kutatásoknak kell kivizsgálni, most az, hogy a rendszeres fogorvosi kezelés vajon segít-e a kockázat

Így folyt a vizsgálat

A korábbi, megfigyeléseken alapuló statisztikák már találtak kapcsolatot a stroke-kockázat növekedése és a fogágybetegség között, ám ezeknek a tanulmányoknak a korlátai között ott volt, hogy a fogágybetegségekre eltérő definíciókat használtak, illetve, hogy eltérő módon vették figyelembe a lehetséges változókat.

A jelenlegi vizsgálat hét, világosan meghatározott csoportra osztotta a fogágybetegségeket az egészségestől (A) a súlyos fogyágybetegségekig (G), ezt pedig három nagy létszámú csoporton is vizsgálták. A stroke-nak is számos fajtáját vették figyelembe, és a lehetséges változók szerint is korrigálták az eredményeket.

A kutatók 10 362 középkorú, korábban stroke-ban nem szenvedő ember adatait tekintették át. A résztvevők egy az 1980-as években indult vizsgálatban vettek részt, és rendszeres felülvizsgálatokon követték az állapotukat. A résztvevőket a fogorvosi kezeléseikről is kérdezték: ez lehetett rendszeres, amikor az illető évente egynél többször kapott fogorvosi kezelést, illetve esetleges, amikor csak akkor látogatta a fogorvost, ha valamilyen konkrét problémája volt.

A 15 éves követési idő során 584 résztvevő szenvedett el ischémiás stroke-ot. A kutatók szerint a rendszeresen fogorvoshoz járók esetében az ischémiás stroke kockázata jelentősen kisebb volt, mint azoknál, akik csak néha fordultak meg a fogorvosi rendelőben. Amikor az olyan változók szerint is korrigálták az adatokat, amilyen az etnikum, a kor, a nem, a testtömegindex, a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a „rossz" LDL koleszterin szintje, a dohányzás és az iskolai végzettség, a kapcsolat továbbra is erőteljes maradt. Az egészséges fogínyű emberek esetében a kockázat kevesebb, mint fele volt azokénál, akik súlyos fogágybetegségekben szenvedtek. 6736 páciens fogorvosi vizsgálaton is részt vett, kérdőívet töltött ki, és vérmintát is vettek tőle a negyedik ellenőrzés során. Ebben a csoportban később 299 ischémiás stroke fordult elő.