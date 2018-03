Amerikai kutatók egy új tanulmányban azt vizsgálták, hogy vajon a bolygóideg blokádja eredményezhet-e extrém túlsúly esetében viszonylag gyors súlyvesztést - ami pedig jelentősen csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Az eredmények szerint az így kezelt betegek csoportja gyorsabban vesztett a súlyából, mint a kontrollcsoport, ám ez nem volt olyan mértékű, ahogyan azt a vizsgálat tervezésekor gondolták.

A bolygóideg, azaz a nervus vagus működése fontos szerepet játszik az anyagcserében, és a teltségérzet kialakulásában – épp ezért a minneapolisi Minnesota Egyetem Dr. Sayeed Ikramuddin vezette kutatócsoportja korábbi tanulmányokra alapozva úgy vélte, hogy az ideg blokkolása közreműködhet az extrém túlsúllyal rendelkező betegek hatékony fogyásában - olvasható a Medscape.com oldalon.

A kezelés során minimálisan invazív laparoszkópiás műtét során egy pacemakerhez hasonló készülékben elektródákat helyeznek be a bőr alá, ezek pedig nagyfrekvenciájú árammal akadályozzák meg az agy és a gyomor, valamint a hasnyálmirigy között az ideig impulzusok áramlását. A módszer tesztelését azért is fontosnak tartották, mert ez az eljárás sokkal kisebb beavatkozással jár, mint a hagyományos gyomorszűkítő eljárások, például a gyomorgyűrű, vagy a gyomor bypass műtétje, amelyek fizikálisan is módosítják az emésztőrendszer felépítését.

Napi 12 óra

A ReCharge elnevezésű vizsgálatban - amelynek eredményeit a kutatók a JAMA szeptember 3-i számában publikálták - a résztvevő betegek testtömegindexe 35 és 40, illetve 40 és 45 kg/m2 között mozgott, és legalább egy túlsúly okozta betegséggel is együtt éltek.

162 résztvevő olyan készüléket kapott, amely napi 12 órában blokkolta a bolygóideg működését, míg 77 résztvevő placebo-készülékkel élt, amely minden tekintetben hasonlított a terápiás készülékhez, ám a bolygóideg blokkolására nem volt képes. (Egy korábbi hasonló, EMPOWER elnevezésű vizsgálatban a bolygóideg-blokkolással kezelt betegek fogyása jelentős volt, ám nem nagyon különbözött a készüléket használó csoportban, illetve a kontrollcsoportban. A súlyvesztés mértéke viszont szoros összefüggést mutatott a készülék használatának idejével. A kutatók az új, ReCharge vizsgálatban ezért döntöttek a napi 12 órás használat mellett.)

Az ideg blokkolásával a működő készüléket viselő csoport tagjai 12 hónap alatt átlagosan súlyfeleslegük 24,4 százalékát, kiindulási testsúlyuk 9,2 százalékát adták le. A placebót viselő kontrollcsoportban ez az arány a súlyfelesleg 15,9 százaléka, illetve a kiindulási testsúly 6,0 százaléka volt. A különbség 8,5 százalék, ami nem érte el a vizsgálat kezdetén kitűzött 10 százalékpontos célt, bár az világossá vált, hogy a bolygóideg blokkolásával kezelt csoport többet vesztett súlyából, mint a kontrollcsoport. Dr. Ikramuddin szerint az eredményeket az ilyen jellegű vizsgálatokban szokásos módon gyakran fellépő placebohatás is torzította.

A műtét az esetek 8,6 százalékában okozott súlyos mellékhatásokat, ezek azonban a vizsgálat szerint kevésbé voltak súlyosak, mint azok, amelyekkel a hagyományos, az emésztőrendszer anatómiájába beavatkozó operációk járnak.

Nem ismerjük a hosszú távú hatásokat

A vizsgálatot végző kutatók közleménye szerint a vagus blokkolásának hatékonyságát, hosszú távú hatását és biztonságát, más túlsúly elleni kezelésekkel összehasonlítva, további vizsgálatokkal kell igazolni.

A közleményhez írt szerkesztőségi megjegyzésükben Dr. David E. Arterburn (Group Health Research Institute, Seattle, Washington) és Dr. David P. Fisher (Kaiser Permanente Northern California, Richmond) úgy vélik, hogy a bolygóideg blokkolása valóban innovatív eljárás, de a súlyos elhízás kezelésének nem elég tartós és hatásos módszere. A kritikusok arra is rámutatnak, hogy a műtét és a mérsékelten intenzív életmódváltás, illetve ennek tanácsadással történő segítése nem sokkal hatékonyabb, mint az intenzív életmódváltás, és az ehhez járuló tanácsadás önmagában, műtét nélkül – ezt a módszert a LookAHEAD nevű programban használták, és egy év alatt 8,6 százalékos fogyást értek el a segítségével invazív beavatkozás nélkül.

A hagyományos gyomorszűkítő műtéti megoldások viszont azonnali fogyással adnak megoldást a problémára. Az idegblokkolás esetében klinikailag fontosak a súlyos mellékhatások, egyelőre nem ismerjük viszont a hosszú távú visszahízás arányát, illetve azt sem, milyen arányban válnak szükségessé ismételt műtétek.