Évi kétszázezer halálért felelősek a cukrozott italok

Hozzávetőlegesen kétszázezer beteg halálát okozzák világszerte a cukrozott italok, a szerzők arra figyelmeztetnek, hogy „komoly, globális megelőző programokra van szükség" – olvasható egy tanulmányban a Circulation című folyóiratban.





Világszerte 184 ezer halálokot prognosztizálnak a cukrozott üdítőitalok fogyasztásának következményeként: 133 ezren cukorbetegség miatt, 45 ezren szív- és érrendszeri megbetegedés miatt és 6450-en rák miatt halnak meg. Emellett 8,5 millió fogyatékossággal eltöltött életévet okoz a cukrozott üdítőitalok fogyasztása világszerte.

A cukrozott üdítőitalok miatti halálozás 70,9%-a a közepesen fejlett országokban következik be, 24,1%-a fejlett országokban és 5%-a fejletlen országok csoportjában.

A legkisebb halálozási arány a 65 évnél idősebb japán személyek körében volt megfigyelhető (1%), míg a legmagasabb halálozási arány (30%) a 45 évnél fiatalabb mexikóiak között következett be. A legnépesebb országok között az üdítőitalokra visszavezethető halálozás az összes életkori és nemi csoportban Mexikóban a legnagyobb arányú, amit az Egyesült Államok, Indonézia és Brazília követ.

A legtöbb cukrozott üdítőital miatt bekövetkező halálozási aránnyal rendelkező húsz ország között nyolc latin-amerikai és karibi.

A hangulat változóban

Dr. Jane Chiang, az Amerikai Diabétesz Társaság (American Diabetes Association) alelnöke kijelentette, hogy bár erőfeszítéseket tesznek néhány országban, de a probléma globális tudatosítása mindezek ellenére még nem elég hangsúlyos.

„Úgy gondolom, hogy a fogyasztás egyre nő" – mondta a Medscape Medical Newsnak. „Általában az Egyesült Államokban és más fejlett országokban sokkal nagyobb a probléma tudatosítása a cukrozott üdítőitalokkal kapcsolatban, de nem tudom, hogy hasonló-e a helyzet például Mexikóban, ezt az országot külön ki is emelték ebben a tanulmányban, hasonlóképpen a latin-amerikai és a karibi országokhoz."

A szerzők a cukrozott, szénsavas üdítőitalokra koncentráltak, valamint a gyümölcslevekre, a sportitalokra, a cukrozott ice teákra, illetve a házilag készített frissítőkre. Azonban a vizsgálatból kizárták a 100%-os gyümölcsleveket.

Dr. Chiang azonban hozzátette, hogy ő belevenné a kevesebbet fogyasztandó italok körébe az ilyen gyümölcsleveket is.

„Az emberek azt gondolják, hogy a 100%-os gyümölcslé egészséges, de ha elolvassuk a címkét, ezekben is nagyon sok cukor van" – jelentette ki. Ami a fogyasztást illeti „egyáltalán semmit vagy rendkívül minimális mennyiséget szabad csak ilyesmiből inni, még akkor is, ha azt állítják, hogy 100%-os gyümölcslé."