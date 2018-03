Közös játékra hívják a hazai általános iskolásokat és óvodásokat!

Kilencedik alkalommal, március 19-23 között rendezi meg a magyarországi vízfogyasztás népszerűsítéseként a fiataloknak szóló Happy-hét programot az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet. Tavaly újdonság volt, idén már hagyomány, hogy az iskolák mellett az óvodák jelentkezését is várják a programba.

2017-ben több mint 36 000 gyermek aktív közreműködésével zajlott a HAPPY-hét, országos szinten 132 iskolából és 42 óvódából küldték be a pályamunkákat a vízfogyasztással kapcsolatos játékos felhívásra.

A Happy Hét már évek óta sikeres program az intézmények körében, amelyben a 2007-es útjára indításakor még csak közel 400 gyermek vett részt. Ám ez a szám - köszönhetően a pedagógusok aktív közreműködésének és az iskolákban végezett egészséges életmódot bemutató programoknak - az elmúlt tíz évben közel a százszorosára emelkedett.

A vízfogyasztást népszerűsítő programra az iskolák, óvodák március 19-ig jelentkezhetnek. A regisztrált intézmények maguk döntik el, hogy milyen foglalkozásokkal, játékokkal hívják fel a gyerekek figyelmét a vízfogyasztás fontosságára, illetve a cukros üdítők káros hatásaira. Önálló programokat is kitalálhatnak, de természetesen használhatják az OGYÉI által ajánlott programpontokat is. Az OGYÉI olyan oktatási anyagok ingyenes letöltését is lehetővé teszi, amelynek használatával mélyebb tudásra tehetnek szert a gyerekek a vízfogyasztással kapcsolatosan.

A HAPPY-hét nyereményjátékban való részvétel feltétele legalább egy – OGYÉI által ajánlott vagy az iskola/óvoda által kidolgozott – vízfogyasztást népszerűsítő programpont megvalósítása. A kampány részletes leírása és a regisztrációs felület ide kattintva érhető el.

Az óvodások és az iskolások által április 20-ig beküldött pályaműveket szakmai zsűri bírálja el, amely után a legjobb munkánk díjazásában részesülnek.

Idén előszőr az OGYÉI a Csodák Palotájával közösen a Happy-hét alatt egy külön programot szervez a Víz Világnapja alkalmából, március 22-én az általános iskolások számára. Ennek keretein belül tudományos előadáson vehetnek részt a gyerekek, valamint játékos bemutatókon ismerhetik meg a víz tulajdonságait.