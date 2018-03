Csupán öt ajánlás betartására lenne szükség, hogy a szív- és érrendszeri betegségek kockázata csökkenjen. Közülük az egyik legmeghatározóbbal - a mozgással - nagy bajban vannak a városban élők. Az inaktivitás egy év alatt több mint 5 millió ember korai haláláért felelős!

Az európai országokba élők számára kihívást jelent a fizikai aktivitás fontosságának az üzenetét megérteni. Például a svédek edzenek a legtöbbet az európaiak között, a lakosok 70 százaléka végez edzést hetente legalább egyszer, de a fizikai inaktivitás még náluk is probléma marad - hívja fel a figyelmet Dr. Mai-Lis Hellénius (Karolinska Institute, Stockholm, Svédország).

„A svédek töltenek el a legtöbb időt ülve a dánokkal, a hollandokkal, a luxemburgiakkal és a csehekkel együtt" – mondta Dr. Hellénius. Svédországban van a legtöbb olyan ember, aki naponta nyolc és fél óránál is többet ül.

Urbanizáció és életmód

A Lancet című 2012-es folyóirat fizikai aktivitási vizsgálata, amelyről a Heartwire is beszámolt, azt mutatta ki, hogy a fizikai inaktivitás a felelős hozzávetőlegesen a korai halálozás 10 százalékáért világszerte, illetve 2008-ban több mint 5,3 millió halálesetért. Ezek alapján kijelenthetjük, hogy a fizikai inaktivitás több korai halálozásért felelős, mint a dohányzás. Ezek az eredmények alkották a manapság aktuális szólást: „az ülés az új dohányzás".

Más, egészséges életmóddal kapcsolatos vizsgálatokra utalva Dr. Hellénius megjegyezte, hogy már önmagában az életmódi szokások is meg tudják előzni a szívinfarktusok nagy részét a nők és a férfiak körében egyaránt. Egy svéd kutatásból kiderült, hogy ötből négy infarktus kialakulását meg lehet akadályozni azoknak a körében, akik öt alacsony egészségi kockázattal járó életmódi szokást betartanak: egészséges étrend, alacsony alkoholfogyasztás, a dohányzás mellőzése, fizikai aktivitás, hasi típusú elhízás elkerülése. Ugyanez a vizsgálat azt is kimutatta, hogy a férfiaknak mindössze az 1 százaléka tartja magát mind az öt felsorolt életmódi szokáshoz. A nőknek is csak az 5 százaléka alkalmazza mind az öt paramétert – mondta Dr. Hellénius.

Dr. Naveed Sattar (University of Glasgow, Skócia) azokra a szív- és érrendszeri betegségekre mutatott rá, amelyek a mezőgazdasági területekről a városi körzetekbe való bevándorlással, vagy az alacsony nemzeti jövedelmű, fejlődő országok magasabb nemzeti jövedelmű, iparosodott országokká válásával függenek össze. Ahogy korábban is dokumentálták, ezek a népvándorlási folyamatok szignifikánsan megváltoztatták sok populáció szív- és érrendszeri profilját.

„Egyre több elhízás és több cukorbetegség, ami már népbetegség, és ez már itt van a nyakunkon" – tette hozzá.

Néhány közel-keleti országban, például olyanokban, amelyek gyors urbanizáción mentek keresztül, minden negyedik embernek kettes típusú cukorbetegsége van. Megjegyezte Dr. Sattar, hogy látszólagos ellentmondás van abban a tekintetben, hogy alacsonyabb a szív- és érrendszeri halálozások aránya a városias régiókban, ám ez azért van, mert ezeken a területeken jobb az orvosi ellátás, ennek ellenére a szív- és érrendszeri rizikófaktorok is magasabbak. A kutatás eredménye szerint a várható élettartam növekedni fog az elkövetkezendő években a városiasodó, alacsony nemzeti jövedelmű országokban, de a lakosoknak egyre több járulékos betegsége fog kialakulni.

„Úgy gondolom, hogy az emberek tovább fognak élni a cukorbetegségükkel" – mondja Dr. Sattar. „Nem fognak belehalni a szívrohamba. Ezt látjuk most az Egyesült Királyságban, Európában és Észak-Amerikában. Az valószínűsítem, hogy ugyanez a folyamat fog lejátszódni világszere."