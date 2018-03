Gyulladás szinte bárhol felbukkanhat a szervezetben, szerteágazó, elhúzódó panaszokat, esetleg súlyos szövődményeket okozva.

Mit mutat a CRP-érték?

A CRP-szint (C-reaktív protein) egyszerű vérvétel útján, a vérszérumból mutatható ki, normál szintje esetén akut vagy krónikus gyulladás szinte kizárható – mondja dr. Sztancsik Ilona, a Budai Kardioközpont kardiológusa, aneszteziológus, intenzív terapeuta.

A CRP-fehérje gyulladás fennállása esetén termelődik a májban és segíti a szervezet nagy falósejtjeinek (egy, az immunrendszerünkhöz tartozó fehérvérsejt típusnak) munkáját a testidegen, illetve károsodott sejtek bekebelezésekor. Éppen ezért ha gyulladás van a szervezetben, rövid idő alatt akár több tízszeresére, százszorosára is emelkedhet a szintje, és ugyanilyen tempóban csökken is, ha a megszűnt a gyulladás. (Normál tartomány a nőkben: kevesebb, mint 4,6 mg/l, férfiakban: kevesebb, mint 5,2 mg/l. Az ettől való eltérést a különböző laborokban használt tesztek magyarázzák, mindig az adott labor referenciaértékei irányadók.)

A vizsgálat egyik nagy előnye, hogy a CRP-szint sokkal gyorsabban és érzékenyebben reagál a gyulladásra és emiatt gyorsabban is jelzi azt, mint például a vérsüllyedés vagy a fehérvérsejtszám. Az emelkedett érték mindenféle gyulladásra jellemző lehet, akár külső tényezők okozták (például vírusok, baktériumok, gombák), akár ún. rendszerbetegségről (reumatoid arthritis, stb.) van szó. Ezen kívül daganatok is okozhatnak CRP-szint emelkedést. Tehát az eredmény igényel további, kiegészítő vizsgálatokat is, de a klinikum egészét, tüneteket figyelembe véve alapvető segítség a panaszok eredetének tisztázásában.

A vizsgálat nagy érzékenységű formája (high sensitive CRP vagy hs-CRP-t) főként a szívbetegségek kockázatát képes jelezni. Akiknél a hs-CRP értéke tartósan a normál tartomány felső határán van, azoknál 1,5-4-szerese a szívinfarktus kockázata, mint azoknál az embereknél, akiknek a CRP értéke a normál tartomány alsó határán van.

Koleszterin-csökkentővel a CRP-szint csökkentéséért?

A 2008-as Amerikai Kardiológus Kongresszus egyik tanulmánya szerint a koleszterint-csökkentő gyógyszerek egyik csoportja, a sztatinok képesek csökkenteni többek közt a CRP-szintet is.

A kutatásba bevont 18.000 egészséges ember egy része sztatint kapott, míg más részük placebót. A koleszterincsökkentő szer a placebo-hoz képest 50 %-kal csökkentette az LDL-koleszterin és 37 %-kal a CRP-értékeket is és ezzel együtt az összes halálos és nem halálos érrendszeri események száma is 44%-kal lett kevesebb, azokban is, akik koleszterin értéke megfelelő volt.

Az ilyen irányú kutatások egyre inkább valószínűsítik, hogy a hs-CRP-t akár rutinszerűen fogják vizsgálni egészséges embereknél is, és ha emelkedett érték születik, a többi szív-érrendszeri rizikófaktor figyelembevételével becsült, komplex rizikó számítását követően megfontolandó a sztatin adása, még akkor is, ha az LDL-koleszterinszint normális.

Az életmód is meghatározó szerepű

- Napjainkban egyre nagyobb teret kap a holisztikus szemléletű szív-érrendszeri megelőzés, a kockázati tényezőkre szabott vizsgálati csomagok és az életmód orvoslás. Kutatási eredmények bizonyítják, hogy a rendszeres mozgás jelentősen csökkenti a triglicerid-szint mellett a CRP-szintet is. Mindkét nemnél igaz az, hogy minél magasabb az edzettségi szint, annál alacsonyabb a CRP. Ugyanilyen összefüggés figyelhető meg a testtömeg-index-szel kapcsolatban: mindenképpen érdemes 26 alá csökkenteni az úgynevezett BMI-t, normál értékre a haskörfogatot, hiszen az elhízás önálló rizikófaktornak minősül. Ezeket a célokat leghatékonyabban személyre szabott életmód programmal lehet megvalósítani, amely a mozgás-, a táplálkozás- és a mentális iránymutatásra épül – ismerteti dr. Sztancsik Ilona, a Budai Kardioközpont kardiológusa, aneszteziológus, intenzív terapeuta.

– Bármilyen tünet vagy csupán gyanú esetén azonban első lépés mindenképpen a kardiológiai kivizsgálás és a laborvizsgálat.