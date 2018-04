Egyre több kutatási igazolja, hogy jót tesz az egészségünknek, ha felállunk a székünkről és járkálunk egy kicsit. No de mennyi legyen az az annyi?

Jól tudjuk, hogy a naponta üléssel eltöltött idő rendesen odavág az egészségünknek. Egy tanulmányban a kutatók kimutatták, hogy napi két óra állás vagy járkálás kifejezetten pozitív hatással van az egészségünkre.

A kutatásban, amelyet a European Heart Journal című folyóiratban publikáltak, a kutatók 782 férfit is nőt vizsgáltak, akik egy héten keresztül napi 24 órában aktivitásmérő eszközt viseltek. A műszerek mérték, hogy a vizsgálati alany mennyi időn keresztül járt, ült, állt, aludt vagy feküdt.

A kutatásban részt vevőktől vért vettek, és megmérték az egyéb értékeiket is, mint például a vérnyomásukat és testsúlyukat.

A műszerek által rögzített adatokból a kutatók egy matematikai modellel becsülték meg, hogy a megfigyelési időszak különböző fizikai aktivitásai hogyan hatnak az alanyok egészégi állapotára. Érdekes módon azt figyelték meg, hogy ha napi két órával többet töltenek el állással az ülés helyett, akkor az jobb vércukorszinttel és alacsonyabb vérzsírszinttel járt együtt. Pontosabban a hosszabb idejű állás 2 százalékkal alacsonyabb vércukorszinttel és 11 százalékkal alacsonyabb triglicerid szinttel volt kapcsolatba hozható. Emellett a koleszterinértékek is javultak.

Az eredményekből az is kiderült, hogy az ülés helyett két óra mozgás bizonyíthatóan alacsonyabb testtömegindexszel (BMI) és kisebb csípőkörfogattal volt összefüggésben.További kutatásokra van szükség, de az eredmények erősítik azt a régóta érvényes tanácsot, hogy a járkálás sokkal egészségesebb, mint a lustálkodás, és nem rossz ötlet állva végezni néhány tevékenységünket.

Az üléssel halmozódnak a kockázatok: a szívbetegség, az elhízás, a halálozás kockázata megnövekszik. Sajnálatos módon a kutatások bebizonyították: még ha rendszeresen edzünk is, az nem elég ahhoz, hogy egyensúlyozza az egész napos üldögélést a munkahelyünkön, majd este otthon a tévé előtt.

A biztonságos megoldás: amíg nincs állópultunk, addig nem tudjuk elkerülni az íróasztal melletti üldögélést. Ám mozoghatunk kicsit többet! Álljunk föl, és töltsük egy pohár vizet, vagy beszélgessünk a kollégánkkal. Az óránkénti két perces könnyű séta 23 százalékkal csökkenti a halálozási kockázatot ahhoz képest, ha minden időnket ücsörögve töltünk – publikálták egy 2015. évi tanulmányban a Clinical Journal of the American Society of Nephrology című folyóiratban.