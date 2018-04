A derékméret és a derék-csípő arány az általános elhízásnál nagyobb veszélyt jelent a miokardiális infarktus szempontjából – különösen a nők esetében. A testtömegindexhez képest a derék-csípő arány 18 százalékkal erősebb infarktus-jelzőnek bizonyult a nők, és 6 százalékkal erősebbnek a férfiak esetében.

Dr. Sanne AE Peters, az Oxfordi Egyetem George Institute for Global Health intézetének munkatársa, a kutatás vezetője szerint az általános túlsúly is számít, de az alma típusú nők, vagyis azok, akik elsősorban hasra és derékra híznak, az átlagosnál is sokkal nagyobb veszélyben lehetnek. Épp ezért az alma testalkatú nők körében szigorúbb szűrésre lenne szükség, hogy kiderüljön, a szív- és érrendszeri betegségek milyen kockázatával néznek szembe valójában, és időben meg kell kezdeni a beavatkozást, akár az életmód megváltoztatásáról, akár más megelőző kezelésekről van szó.

Dr. Peters megjegyezte, hogy a hasi elhízás az általános elhízásnál komolyabb rizikófaktor lehet, bár voltak már olyan kutatások, amelyek az ellenkezőjét állították. A mostani tanulmány különlegessége, hogy a nemek közötti különbségekre is figyelmet fordítottak a szívbetegségek kockázatával kapcsolatban, és most az derült ki, hogy a hasi elhízás a nők esetében különösen nagy kockázatot jelent.

Figyelni kellene a hasi elhízásra

Dr. Gina Lundberg, az atlantai Emory University megelőzéssel foglalkozó kardiológusa, aki nem vett részt a kutatásban, kifejtette, hogy az eredmények nem igazán meglepőek, mivel azt eddig is lehetett tudni, hogy férfiak esetében 100, nők esetében 89 cm feletti derékbőség már a veszélyes metabolikus szindróma egyik kritériumának minősül. A lényeg az lenne, hogy az orvosok ne küldjék el az alma alkatú nőket, hanem figyeljenek oda a vérnyomásukra, a koleszterinszintjükre és más tényezőkre, illetve kezdjék meg a kockázati tényezők szükséges kezelését.

Egyes étrendek, például az alacsony szénhidráttartalmú diéták állítólag képesek eltüntetni a hasi felesleget, Dr. Lundberg szerint azonban egyelőre nem sikerült még felfedezni a helyileg fogyasztó módszereket.

Az viszont elmondható, hogy hasznos a kalóriamennyiségben megfelelő, elsősorban növényi alapú étrend, és a napi 30 perc mozgás. Ez utóbbi lehet háromszor 10 perc, vagy fél óra folyamatos mozgás is.Az sem teljesen tisztázott, pontosan hol kellene mérni a derékbőséget. A kutatás során a köldöknél mérték, de akárhol is történik a mérés, a lényeg, hogy a változások pontos követése érdekében mindig ugyanezen a ponton történjen a mérés. A kutatók szerint az is fontos lenne, hogy az egyszerű méretvétel mellett képalkotó vizsgálatokra is sor kerüljön, mivel annak megállapítása, hogy a zsír hogyan veszi körbe a különböző szerveket, túlmutat a mérőszalaggal felmérhető adatok körén.

Egyenes arányosság

A kutatás során, amelynek eredményeit a Journal of the American Heart Association online változatában, február 28-án hozták nyilvánosságra, 265 988 nő és 213 622 férfi adatait vizsgálták, akik az UK Biobank tanulmányban vettek részt 2006 és 2010 között. A résztvevők 40 és 69 éves (átlagosan 50 éves) életkorúak voltak, és a kutatásból kizárták a szív- és érrendszeri kórtörténettel, vagy 15 alatti, illetve 60 fölötti testtömegindexszel rendelkezőket. A résztvevőkkel kérdőívet töltettek ki az életmódjukról, a környezetükről és a kórtörténetükről, valamint vér-, vizelet- és nyálmintát vettek tőlük. A fizikai vizsgálat során megmérték a súlyukat, a magasságukat, a csípő- és derékméretüket, valamint kiszámolták az utóbbiak arányát.

A 7,1 éves követési idő alatt 5710 infarktus zajlott le, ennek 28 százalékát nők szenvedték el. Mindkét nem esetében egyenes arányban álltak egymással az általános és hasi elhízásra utaló adatok, illetve az infarktus kockázata.