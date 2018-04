Azoknál az embereknél, akik közterületen szenvednek el hirtelen szívleállást és automatikus külső defibrillátor segítségével élesztik újra őket, kétszer akkora a teljes neurológiai felépülés esélye, mint azoknál, akik esetében a defibrillációt a (később) kiérkező egészségügyi dolgozók végzik el.

A kiüthető szívleállásos eseteknél azoknak az embereknek, akik esetében egy szemtanú végezte el a defibrillációt, az 57 százalékuk élte túl az esetet, és ők maradandó neurológiai károsodás nélkül hagyták el a kórházat. Azoknak az embereknek az esetében, ahol a defibrillációt a kiérkező egészségügyi személyzet végezte el, ez az arány 33 százalék volt – ez meglehetősen nagy különbség.

Életeket lehetne megmenteni

Dr. Myron Weisfeldt, az amerikai Johns Hopkins University School of Medicine munkatársa, a kutatás vezetője szerint az esetek csaknem 20 százalékában került sor a szemtanúk által kivitelezett defibrillációra, ami viszonylag jó arány. És ez még akkor is csaknem megduplázza a túlélés és a felépülés esélyét, ha a mentősök átlagosan 5,3 perc alatt értek ki az esethez. Vagyis értékes életek menthetők meg, ha van a közelben bárki által használható defibrillátor, és azt a szemtanúk használják is.

Természetesen az is tény, hogy a kiüthető szívmegállást, a kamrai tachycardiát vagy a kamrai fibrillációt átélők túlélési esélye jóval nagyobb, mint a kiüthető ritmus nélküli szívmegállást elszenvedőké.

Akkor is nagy a jelentősége, ha hamar kiér a mentő

A kutatók szerették volna összehasonlítani, milyenek a felépülés esélyei a szemtanúk által elvégzett defibrilláció, illetve az egészségügyi személyzet által elvégzett defibrilláció esetén. 10 közepes méretű amerikai városban vizsgálták a kiüthető ritmussal kísért szívleállásos eseteket.

Az összesen 49 555 szívleállásos esetéből 4115 (8,3%) történt nyilvános helyen, szemtanúk előtt. Ezekből 2589 esetben (63%) volt tapasztalható kiüthető ritmus. 89 esetet kizártak a vizsgálati körből a hiányzó adatok, vagy a beteg „nem újraélesztendő" utasítása, kórházba szállítás utáni elhalálozás, illetve az egészségügyi személyzettől meg nem kapott defibrilláció miatt. A megmaradt esetekből 469 esetben (19%) került sor a szemtanúk által kivitelezett defibrillációra, 2031 esetben pedig nem.

Miután az adatokat különféle változók mentén korrigálták, kiderült, hogy a szemtanúk által kivitelezett defibrilláció esetén 2,7-szeres eséllyel élték túl az esetet az érintettek, és bocsátották el őket a kórházból kiváló neurológiai státusszal.

A kiváló neurológiai státuszú túlélés esélye a szemtanúk által kivitelezett defibrilláció esetén még akkor is 1,86-szoros volt, ha az egészségügyi személyzet 4 percen belül a helyszínre érkezett.

Ha a helyszínre érkezés ideje 12 percen belüli volt, a túlélési esélye 6,54-szeres volt a szemtanúk által kivitelezett defibrilláció esetén. Vagyis minél később ér a helyszínre a mentő, annál nagyobb a szemtanúk által végrehajtott defibrilláció jelentősége. Ez még inkább így van a nagyvárosokban, ahol közlekedési dugó vagy hosszú liftezés késleltetheti a mentők kiérkezését.

A defibrillátornak a tűzoltókészülék mellett a helye

Dr. Christopher B. Granger, a Duke University Medical Center munkatársa szerint nagyon fontos lenne, hogy a defibrilláló készüléket minél egyértelműbb helyen helyezzék el a középületekben. Ha ugyanis a mentők felhívásakor kéznél van a defibrillátor, a diszpécser telefonon is segíthet annak használatba vételében. Olyan készülékekre van szükség, amelyeket a nagyközönség számára is egyértelmű instrukciókkal látnak el, és egyezményes helyen, például a tűzoltókészülék mellett vannak.Az első lépés a mentők felhívása, az azonnal megkezdett újraélesztés, végül pedig a defibrillációs készüléken levő instrukciók követése. A mesterséges lélegeztetés nélkül eltelt minden perc 10 százalékkal növeli a halál esélyét.

A kutatásnak egyébként épp az volt az egyik korlátja, hogy csak a defibrilláló készülék használatának hatását vizsgálta, anélkül, hogy figyelembe vette volna a mentők kihívásának, az azonnal megkezdett újraélesztésnek és a defibrillációnak az együttes hatását. Az elsősegélyt, az újraélesztés technikáját, és a defibrilláló készülék használatát egyébként magától értetődően oktatni kellene a munkahelyeken, hogy nagyobb biztonságban élhessünk.