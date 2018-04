A jó idő a legtöbb embernek kész felüdülést jelent a sötét, borongós, hideg téli hónapok után, ám azok, akik már átestek trombózison, kissé félve néznek elébe a hirtelen beköszöntött melegnek. Mi mindenre kell odafigyelniük a betegeknek?

Fájó, dagadó végtagok

A mélyvénás trombózis általában az adott végtag fájdalmában, livid elszíneződésében, dagadásában nyilvánul meg, éppen ezért kelt riadalmat a betegekben az, ha a meleg beköszöntével lábuk fáj, esetleg bedagad. Sajnos ez viszonylag gyakori probléma, hiszen ekkor az erek kitágulnak, a keringés lelassul – hívja fel a figyelmet prof. Blaskó György, a Trombózisközpont véralvadási specialistája. - Ez főleg azoknak okoz problémát, akik visszértágulatokkal és egyéb keringési rendellenességgel is küzdenek, de akár poszttrombotikus szindróma (PTS) is okozhatja, mely ellen a legjobb védekezés a megfelelő véralvadásgátló terápia és a jól beállított INR (2-3). A fájdalom és az ödéma ellen továbbá igen hasznos a kompressziós harisnya viselése, hiszen az fokozza a keringést a mélyen fekvő vénákban is.

A bőrbetegségek a felületi trombózisok melegágya

A melegben megszaporodnak a különböző bőrbetegségek, hiszen ekkor szívesen járkálunk mezítláb, valamint a strandokon is könnyű összeszedni valamilyen fertőzést. Sajnos a gombás és egyéb bőrproblémák nem csak önmagukban kellemetlenek, de bizonyos típusaik megnövelik a felszíni trombózis rizikóját is.

Az állapot bár önmagában nem veszélyes, ám ha valakinél magasabb a mélyvénás trombózis rizikója (pl. egy régebbi trombózis után), úgy fennáll a veszélye annak, hogy a probléma a mélyen fekvő vénákra is áterjed. Nagyon fontos a trombózisos láb abszolút tisztán tartása, mert egy esetleges orbánc nagyon leronthatja az egyébként is károsodott bőr keringését! Ezért, ha vörös elszíneződéssel, fájdalommal, meleg tapintással találkozik, forduljon szakemberhez, aki egyrészt kizárja a MVT-t és az orbáncot, valamint szükség esetén véralvadásgátló terápiát javasol (amennyiben valaki már nem alkalmazza).

Ne hanyagolja a melegben sem a mozgást

Tanulmányok is bebizonyították, hogy a mozgás nem csak a trombózis megelőzésében játszik nagy szerepet, hanem annak terápiájában is (MVT után természetesen csakis akkor kezdhet neki a mozgásnak, ha azt orvosa engedélyezi, felelüti trombózis esetén pedig kötelező!). Mozgás hatására ugyanis felpezsdül a vérkeringés, ráadásul az esetleges túlsúlytól is segít megszabadulni, ami egy plusz rizikófaktornak számít a vérrögök keletkezése terén.

Éppen ezért meleg időben se hanyagolja a sportolást (a küzdősportokat, az érintett végtag túlzott megterhelését elkerülve) - tanácsolja prof. Blaskó György, a Trombózisközpont véralvadási specialistája.

Mi a helyzet a meleg vizes (forró) fürdőkkel?

Akinek friss, vagy 1-2 éves mélyvénás trombózisa van/volt kerülje a 36oC feletti fürdőzéseket, és mindenképpen kérje ki a helyi személyzet tanácsát a vízben való tartózkodás időtartamára nézve! Mindegyik gyógyvíz más és más. Hasonlóképpen az első években kerülendők a 90 oC-os szaunák is, de az infraszauna használata megengedett.

Hosszabb utazáskor kérje ki orvosa tanácsát

Ahogy beköszönt a jó idő, egyre többen kerekednek fel hosszabb utakra, repülővel, autóval, vonattal, busszal egyaránt. Fontos, hogy bármelyik utazási módot is választja, a hosszan tartó mozdulatlanság sajnos kedvez a trombózis kialakulásának, ezért mindenképp használjon kompressziós harisnyát, valamint kérje ki orvosa tanácsát, hogy kell-e véralvadásgátló kezelést alkalmaznia (természetesen, ha folyamatosan szed antikoagulánst, úgy azt folytatni kell, LMWH-ra nincs pluszban szükség). Emellett, lehetőleg gyakran mozgassa át végtagjait az út során, ha lehet, álljon fel, sétáljon, valamint fogyasszon sok folyadékot!